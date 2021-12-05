وزير الرياضة الكاميروني يفسر عدم تسليم ملعب افتتاح كأس إفريقيا حتى الآن

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 18:33

كتب : FilGoal

ملعب أوليمبي

كشف وزير الرياضة الكاميروني نارسيس مويل كومبي عن الأسباب الحقيقية لعدم تسليم ملعب "أوليمبيه" في العاصمة ياوندي إلى اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والذي من المفترض أن يستضيف افتتاح البطولة.

وشدد كومبي في حواره مع التلفزيون المحلي "حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2021 سيقام على هذا الملعب في التاسع من يناير القادم، وليس في أي مكان آخر".

وكان من المفترض أن يتم تسليم الملعب في الثالث من ديسمبر، إلا أن هذا لم يتم، مما أثار الشكوك بشأن إمكانية نقل حفل الافتتاح، كما طرح العديد من الأسئلة حول جاهزية الكاميرون، في إشارة لإمكانية تأجيل البطولة.

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وقال وزير الرياضة الكاميروني: "لدينا غرض يتماشى مع التعليمات المرتفعة التي تلقيناها من رئيس الجمهورية، والذي يريد أن يكون أوليمبيه ملعبا يعكس السمعة المرتبطة به".

وأضاف "هذا يعني مجمعا رياضيا فائق الحداثة ويظهر بصورة العمل الفريد من نوعه ليس فقط على مستوى وسط إفريقيا بل على مستوى القارة بأكملها".

وتابع الوزير "حين تعمل على شيء بحكم أوليمبيه فإن لديك عوامل إنشائية وكمية ونوعية يتم وضعها في كراسة للشروط أو في عقد، ونحن نعمل مع الشركة التي تتولى الإنشاءات بناء على محددات تعاقدية".

وأوضح "بعد التأكد من كل شيء يتعلق بالإنشاءات والبنية التحتية، كنا نظن بحلول 30 نوفمبر أن 3 أيام ستكون مدة كافية للانتهاء، ولكنكم تعرفون أن الحياة الإنسانية تقوم على المصادفات والأشياء غير المتوقعة وانعدام اليقين".

واختتم "هناك بعض العوامل التي تخص المخاطر المحتملة يتم التعامل معها الآن، ويجب أن نعترف أن مهلة الأيام الثلاثة لم تكن كافية بالنظر لحجم المهام، رغم أننا نعمل طوال الـ24 ساعة. كل هذا لا يعني أن الافتتاح لن يقام على هذا الملعب".

الكاميرون كأس أمم إفريقيا
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