سون يقود توتنام للفوز على نورويتش.. بامفورد يعود ويقتنص التعادل لـ ليدز

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 17:58

كتب : FilGoal

هيونج مين سون - توتنام × فيتيس

ضرب توتنام هوتسبر ضيفه نورويتش سيتي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

البداية أتت بتسديدة من تيمو بوكي في الدقيقة 4 تصدى لها هوجو لوريس، ليرد توتنام سريعا بهدف من لوكاس مورا في الدقيقة 10 بعد تمريرة حاسمة من هيونج مين سون.

وفي الدقيقة 22 أجرى أنطونيو كونتي مدرب توتنام تبديله الأول اضطراريا بخروج سيرخيو ريجيلون للإصابة ونزول رايان سيسينيون.

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ثاني الأهداف سجله دافينسون سانشيز في الدقيقة 67 من متابعة نتجت عن ركنية، بينما تلقى هيونج مين سون تمريرة من بن ديفيز وضعته في موقف مثالي ليسجل ثالث الأهداف في الدقيقة 77.

الفوز رفع رصيد توتنام إلى 25 نقطة في المركز الخامس وله مباراة مؤجلة مع بيرنلي، بفارق نقطتين عن وست هام الرابع، فيما تجمد رصيد نورويتش عند 10 نقاط في المركز الأخير.

في الجولة ذاتها تعادل ليدز يونايتد مع ضيفه برينتفورد بهدفين لمثلهما، وذلك رغم تقدم ليدز بهدف تايلر روبرتس في الدقيقة 27، بعد عرضية أرسلها البرازيلي رافينيا.

وفي الدقيقة 54 سجل شاندون بابتيست هدف التعادل، قبل أن يسجل سيرجي كانوس هدف التقدم بعد تمريرة من برايان مبومو في الدقيقة 61، إلا أن العائد من الإصابة باتريك بامفورد استرد التعادل في الدقيقة 95.

النتيجة رفعت رصيد برينتفورد إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما يحتل ليدز المركز الرابع عشر بـ16 نقطة.

توتنام الدوري الإنجليزي نورويتش ليدز سون بامفورد
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