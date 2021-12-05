فريد يكسر صمود نسور بالاس ويمنح مانشستر يونايتد فوزه الأول مع رانجنيك

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 17:54

كتب : FilGoal

فريد

حقق مانشستر يونايتد الفوز في أولى مبارياته مع مدربه الجديد رالف رانجنيك بإسقاط ضيفه كريستال بالاس بهدف على ملعب أولد ترافورد في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فريد البرازيلي هدف المباراة في الدقيقة 78 ليرتقي يونايتد للمركز السادس في ترتيب البطولة رافعا رصيده إلى 24 نقاط بينما استمر بالاس في المركز 14 ورصيده 16 نقطة.

وهيمن فريق الشياطين الحمر على المباراة منذ البداية وواجه صمودا قويا من نسور كريستال بالاس.

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وبلغت نسبة استحواذ يونايتد أكثر من 60% أمام جمهوره لكن محاولاته لم تكتمل في شباك الحارس فيسينتي جوياتا وتالق دفاع الضيوف.

إلى أن تمكن فريد من هز الشباك بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 78 ليحقق يونايتد فوزه الثاني تواليا في الدوري.

واستمر بالاس دون فوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري.

ويستضيف يونايتد فريق يانج بويز يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا وبعد 3 أيام يحل ضيفا على نورويتش سيتي.

وفي 12 ديسمبر سيلعب بالاس ضد ضيفه إيفرتون.

مانشستر يونايتد كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
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