انتهت الكونفدرالية - بيراميدز (1) - (0) مانياما

تابع مباشرة مباراة بيراميدز ومانياما اليوم الأحد في إياب ملحق الكونفدرالية.

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نهاية المباراة.. بيراميدز إلى دور المجموعات

ق87: تسديدة من خارج منطقة الجزاء لـ مانياما تصطدم بالعارضة

ق80: رمضان صبحي يسدد سهلة في يد الحارس

ق78: محمود وادي يهدر فرصة الهدف الثاني بتسديدة بعيدة عن المرمى من داخل منطقة الجزاء

ق75: تسديدة قوية من محمود وادي فوق العارضة

ق59: إبراهيم عادل يهدر فرصة مؤكدة بعد تمريرة من رمضان صبحي

ق55: تسديدة قوية من لاعب مانياما يتصدى لها إكرامي

ق47: حارس مانياما يتألق أمام تسديدة رمضان صبحي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: بيراميدز يهدر الثاني من رمضان صبحي

ق44: شريف إكرامي يمنع هدف التعادل لـ مانياما

ق35: الهدف الأول لبيراميدز عن طريق إبراهيم عادل

ق31: تسديدة قوية من إيريك تراوري بعد هجمة مرتدة وتمريرة من رمضان صبحي ولكن تسديدة البوركيني جاءت بجوار القائم

ق16: تمريرات بين لاعبي بيراميدز تنتهي عند عبد الله السعيد الذي مرر عرضية إلى إيريك تراوري ليسدد وتضطدم بالدفاع. لاعبو بيراميدز طالبوا باحتساب ضربة جزاءولكن الحكم أمر باستمرار اللعب

ق10: تسديدة قوية من إبراهيم عادل بجوار القائم

بداية المباراة