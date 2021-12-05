ملف – كل ما قاله محمد صلاح خلال ظهوره الإعلامي المطول

في ظهوره الإعلامي المطول على منصة شاهد وقناة إم بي سي مصر، فتح محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر عن الكثير من الأمور، الخاصة بكرة القدم وحياته الشخصية.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وإليكم كل تصريحات صلاح

علاقته بيورجن كلوب وساديو ماني

"دائما أحاول أن أرى ما ينقصني كإنسان ثم كلاعب، هناك أمور تغيرت في حياتي كإنسان، نضجت بشكل أكبر، أكثر من الأول. وكلاعب بدأت أن أرى ما ينقصني لأحسنه. الحياة تستمر ودائما ما أحاول التطور معها".

"علاقتي بكلوب جيدة جدا، دائما ما يحاول أن يخرج ما لدي ودائما أن أحاول أن أمنح كل ما لدي له وللنادي. علاقتنا جيدة وقائمة على الاحتراف. هل يحدث بيننا اختلاف؟ بالتأكيد، لأننا تفكيرنا غير بعض، ولكن في النهاية نتفق بنسبة كبيرة. لا يمكن القول إننا نتفق بنسبة 100% أو نختلف بنسبة 100%".

"كيف نختلف؟ دائما أريد أن ألعب دائما (ضاحكا). ولكنه المدرب ويريد إراحة لاعبيه بسبب كثرة المباريات لكن دائما ما نصل لحل وسط. نحن معا منذ 5 سنوات ويمكنني سؤاله دائما لماذا لا ألعب أو لماذا أراحني".

"كلوب (بيشد) عندما يشعر أن الفريق (محتاج إنه يتشد) أو يشعر أن الفريق واثق في الفوز أكثر من اللازم، لكنه يستطيع معاملة اللاعبين بشكل جيد".

"في البداية كان لدي مشكلة أن أذهب وأن أتحدث للمدرب لأنه من حيث أتيت، من مصر لا يمكنني سؤال المدرب عن سبب عدم اللعب، هذا ما تربينا عليه. المدرب سيفعل ما يريد ولا يمكنك الاعتراض لأنه لو اعترضت قد لا تلعب مرة أخرى. المدرب له سلطة كبيرة أكثر من أي لاعب في مصر. وهذا لا يعني أن اللاعب سلطته أعلى (هنا في إنجلترا)، ولكن ما أقصده أن هنا يمكنك مناقشة المدرب وتسأله عن سبب عدم اللعب وخلافه. هذا أمر أخذ مني وقتا كبيرا حتى أغيره".

"كلوب لا يعاملني بشكل خاص مختلف عن بقية اللاعبين".

"علاقتي بـ ساديو ماني؟ نحن زميلان في الملعب وفي غرفة الملابس، وهي علاقة قائمة على الاحتراف. أنا وهو نمنح كل ما لدينا ليفوز الفريق، وربما يكون بيننا تنافس على من يكون أفضل، وهذا طبيعي في أي فريق وحق مشروع لأي لاعب، ولكن في النهاية نخدم الفريق".

"في ساعات كور بنأنن فيها، لا أحد يضع مصلحته فوق مصلحة الفريق، ولكن بنسبة كبيرة لا يكون الأمر متعمدا سواء مني أو منه. ربما حدث حساسية في مباراة سابقة، فالكل يربط كل شيء بها".

"كانت مباراة وخرج ساديو غاضبا من الملعب، كانت هذه أول مرة الناس تتحدث عن هذا الأمر ويربطون كل كرة لا أقوم بتمريرها له أو لا يقوم بتمريرها لي بهذا الموقف. لكن ساديو صنع لي هدفا قبل مباراتين وصنعت له أهدافا كذلك".

"نقضي وقت طويل معا وعلاقتنا معا جيدة وقائمة على الاحترام. لم يحدث أن اختلفنا أو تعاركنا خارج الملعب".

"أحيانا أشعر في مباريات أنني لم أحصل على المساعدة الكافية، ونفس الأمر بالنسبة لساديو ماني، هذه مشاعره ولا يمكنني التحكم فيها والأمر ينطبق علي أيضا".

"لا أشعر بغيرة لو سجل أحد غيري الأهداف، بالعكس هذا يمنحنا مساحات أكبر للعب، وهذا ما يحدث مع منتخب مصر أيضا حاليا".

مباراة مانشستر يونايتد.. وحديثه عن دربي الـ 5-3 بين الأهلي والزمالك

"ليلة مباراة يونايتد؟ تحدثت مع رامي (عباس) في بعض الأمور، ثم شاهدت بعض الفيديوهات على يوتيوب ثم نمت بعد أن قمت ببعض عمليات التأمل. عملية التأمل تأتي بغرض الاسترخاء أو تخيل المباراة في ذهني قبل لعبها. الهدف في شباك مانشستر سيتي سجلته في ذهني قبل أن أسجله في الحقيقة، وكذلك بنسبة أقل هدفي ضد واتفورد".

"لم أتحدث مع كريستيانو رونالدو قبل مباراة مانشستر يونايتد. كلانا كان مندمجا مع المباراة لأنها مباراة كبيرة جدا. كل تفكيري في الفوز والتسجيل، وكل تفكيره بالتأكيد في مساعدة فريقه".

"الصور التي انتشرت حول نظرات رونالدو لي؟ (ضاحكا) لا يوجد ما أقوله".

"تخيلت أن أسجل في مانشستر يونايتد بالطبع سواء في آنفيلد أو أولد ترافورد. لم أكن موفقا ضدهم في البداية لكن بعد ذلك أصبحت موفقا. أنا السبب في رحيل سولشاير؟ (ضاحكا) لا مش أنا ماليش دعوة".

صلاح: بنسبة كبيرة ذلك الفوز على مانشستر يونايتد في مباراة دربي هز فريقهم معنويا.

عمرو أديب: هو أي فريق يخسر 5 الفريق بيتأثر معنويا؟

صلاح: (ضاحكا) "مش عايز أتدخل في الموضوع ده موضوع حساس. ولكن هناك أمر قلته للاعبين في المنتخب ربما يحزن مني الأهلاوية بعض الشيء بسببه، النتيجة 5-3 في النهاية، ولكنني متفهم أنها وصلت إلى 5-1 فهي نتيجة كبيرة. قلت لهم إنها 5-3 ليست 5-0 لكن الأمر كبير لأن النتيجة خمسة أهداف في النهاية".

"بعد مباراة يونايتد ذهبت لتناول السوشي في لندن وزرت متحف مدام توسو. موضوع التمثال كان منسقا قبل موعد الإعلان عنه بعام وكانت المناسبة إني كنت في لندن".

المستقبل في ليفربول وهل ينضم لبرشلونة؟

"قلت ذلك أكثر من مرة. لو القرار في يدي فأنا أريد البقاء في ليفربول. لكن القرار في يد الإدارة أن يحلوا ذلك الموضوع. لا يوجد مشكلة لكن يجب أن نصل لاتفاق في موضوع العقد. الأمر متروك لهم".

"القيمة المادية تريك مدى تقدير النادي لك وأن النادي مستعد لفعل أي شيء لبقائك. لكن القرار نفسه ليس مبني على ذلك الأمور المادية فقط. هناك أمور مثل طموح الفريق والمدرب وما يريد فعله مع الفريق واللاعبين وهذه نقطة هامة في اتخاذ القرار".

"قرأت ما قيل عن رغبة تشافي في ضمي لبرشلونة. هذا أمر يسعدني أن يهتم بي فريق مثل برشلونة لكنني سعيد في ليفربول وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

"في الوقت الحالي وجودي في الدوري الإنجليزي أفضل. هو الدوري الأقوى في العالم بفارق عن أي دوري آخر".

"انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان مختلف عن انتقال رونالدو إلى يونايتد لأن ميسي بقى في برشلونة 20 عاما، بعكس رونالدو الذي غير الدوريات كثيرا. ربما لم يحدث اتفاق بين اللاعب أو النادي، لا أقول إن الأمر الخاص بالتكيف على دوري جديد يخيفني، بالعكس، هو تحد جديد لهما ليريا ما سيحققاه في الدوري الجديد. رونالدو كان جيدا مع يوفنتوس وكذلك مع يونايتد. هذا أمر لا أفكر فيه كثيرا".

"أحب المغامرات جدا، لذلك عدت إلى الدوري الإنجليزي، لكي أثبت أنني أستطيع اللعب هنا. عندما رحلت إلى إيطاليا، كان في ذهني أنني سأعود إلى إنجلترا".

"تقابلت مع مورينيو كثيرا وعلاقتي به جيدة وقابلته وهو في توتنام وفي مانشستر يونايتد. أحبه كشخص، وأشعر أنه طور في شخصي بعض الأمور. علاقتنا قائمة على الاحترام والحب".

"عيب في الدوري الإنجليزي؟ كلاعب لا أنظر للأمور بهذا الشكل. الكرة سريعة ولا يوجد أي مباراة سهلة، وهذا أمر جيد. أي مباراة مع فريق على أرضه صعبة. لا أفكر إذا كان هناك عيوب في الدوري".

"أتعامل مع الضغط منذ الانتقال إلى بازل، وبعد انتقالي إلى تشيلسي ورغبة 100 مليون مصري في أن أكون الأفضل في العالم. أشعر بأنني تحت الضغط منذ سنوات لذا أصبحت أفضل في التعامل معه".

"أمارس عمليات التأمل كثيرا للبعد عن الضغط وأحاول دائما الابتعاد عن مواقع التواصل وقراءة رأي الناس. أتابع أمور منذ الحين والآخر ولكن لا أتعمق في الأمر".

"ما يثير غضبي في الملعب؟ (ضاحكا) عندما لا يقوم أحدهم بالتمرير لي، وأحيانا عندما أهدر الفرص ولكنني أعرف أنني مادمت سأصل للمرمى سأسجل".

"عندما لا أكون في يومي، أرحب بهذا الأمر لكي أتحدى نفسي للخروج من هذا الأمر".

"دائما ما أدخل الملعب بقدمي اليمنى، وأخرج منه كذلك، ولدي روتين ليوم المباريات دائما. عندما أستيقظ دائما ما أجلس على الأرض وأغمض عيني وأركز في عملية التنفس وأحاول أن أركز في المباراة وأتخيل ما يريد حدوثه وأعيشه. ثم يجب أن أستحم في الفندق ومرة أخرى في الملعب قبل المباراة".

"ما أفخر به هو أنني عندما صعدت للفريق الأول مع المقاولون العرب، دائما ما كنت أسأل الكثير من الأسئلة، ودرست مسيرة اللاعبين الذين لم ينجحوا بشكل كبير. أحب أن أسأل الأسئلة، وأسعد بنفسي عندما أنظر للخلف وأجد أنني فعلت ذلك".

"أتدرب كثيرا على إنهاء الهجمات والدخول من الجناح حتى لا تحدث لي مفاجأة في الملعب. التكرار يسهل كل شيء، عندما يحدث الموقف في المباراة يكون سهلا".

الجوائز الفردية

"الجوائز الفردية؟ أشعر أن الأمر يعود لآراء الناس. في ذهني، أنا أفضل لاعب في العالم، هذا ما أقوله لنفسي في عقلي".

"لا يمكنني أن أقول إنني لا أريد الفوز بالكرة الذهبية أو جائزة أفضل لاعب في العالم، 100% أريد الحصول على أي منهم، ولكن إن لم أحصل على أي منهم لا مشكلة. كل ما أريده بنسبة كبيرة أصل له. أعرف أنني سأفوز بأي منهم في وقت لاحق، لست قلقا".

"تقييمات تلك الجوائز مختلفة وهناك معايير مختلفة في التقييم، وليس المقصود أن يضروا بها أحدا ولكنني أشعر أن معاييرها غير عادلة".

"من أكبر منافس لي على الجوائز الفردية هذا العام؟ ليفاندوفسكي وميسي". (الحوار تم إجرائه قبل حفل الكرة الذهبية)

"الشهرة غيرت بعض الأمور في شخصي. أصبحت أهدأ. تقابل أشخاصا متحمسين لأخذك للمنزل، بقدر حماس الناس يجب أن تكون هادئا وتستوعب الحالة التي يكونوا فيها".

"الأموال والشهرة جعلتني أكثر صراحة مع نفسي، أنني لا أريد إثبات شيئا لنفسي".

"عندما انتقلت من المقاولون إلى بازل كان كل شيء مختلفا، كنت لا أتحدث بالإنجليزية، كان علي التأقلم وأن تعيش الأجواء وتقترب من الناس لتفهم طريقة تفكيرهم. معظم اللاعبين المصريين عندما يحترفون لا يستمرون هو عدم تأقلمهم. تحدثت مع لاعبين مصريين كثر قبل السفر وأخبروني أن الأمر صعب عليهم".

"أحب اللعب في الصقيع، وهذا أمر يساعدني بشكل كبير. لا أحب اللعب في الجو الحار".

"عمري ما رغبت في تناول أي خمور. أتعرض لذلك الموقف كثيرا لكن لم يضغط علي أحد لتناول أي نوع من الخمور ولا أرغب في تجربتها".

"المعجبات؟ أنا شخص هادئ، طوال ما أنا أبعد من الناس طوال ما الدنيا بها سلام. لدي أصدقاء في الوسط الفني من الجنسين لكنني شخص هادئ وزوجتي تتفهم هذه الأمور. أنا بيتوتي جدا".

عمرو أديب لـ صلاح: بعض اللاعبين عندما يصلون لسنك يريدون أن يكون لديهم مشروع خاص. أنت لديك 29 عاما وأمام 4 أو 5 سنوات في الملاعب؟

صلاح: لا أمامي أكثر.

أديب: 7 أو 8 سنوات

صلاح: لا، أمامي أكثر.

"بالطبع فكرت في أن يكون لدي مشروع خاص وسأبدأ في مصر في وقت قريب. مشروع صالات جيم وأكل صحي، أشعر أن هذا أمر يمثلني. أتمنى أن يساعد الناس بشكل كبير".

"أشعر أن في مصر الناس تحتاج لأن يضعها على الطريق الصحيح وهم سيكملون. لدينا مواهب كثيرة في كل المجالات، يحتاجون فقط للنصح والمساعدة".

"عائلتي تأقلمت بشكل جيد، ومكة تتحدث بلكنة أهل مانشستر الآن. تقول لي إنني أتحدث الإنجليزية بلكنة العرب الآن (ضاحكا)".

ماذا حدث مع راموس؟

"من وأنا بعمر الـ 7 سنوات منحت حياتي كلها لكرة القدم. كرة القدم تقرب الثقافات والمجتمعات معا بشكل رائع".

"لعب الشوارع في ذهني من صغري. الملعب صغير وكل المراوغات بالقدم. هنا لم يلعبوا في الشارع (ضاحكا). أفادني كثيرا هنا".

"ما حدث مع راموس؟ لا يمكنني أن أقول إن كان يتعمد أو لا، الكل رأى الفيديو، كانت يده ويدي مشتبكان. حقيقة لا أعرف إن كان متعمدا".

"تقابلنا أنا وراموس في حفل أفضل لاعب من فيفا لكننا لم نتحدث. من الممكن أن يكون هناك عنف زائد ولكن لا أعرف إن كان متعمدا. ألم تلك الإصابة كان صعبا وهذا اليوم كان صعبا. خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا والإصابة قبل شهر من كأس العالم، النادي قال لي إنني لا يجب أن ألعب كأس العالم من الأساس".

"لا أحمل أي شعور سيء ضد راموس. ما حدث نصيبي، بعد عام عدنا وسجلت في نهائي دوري أبطال أوروبا".

هل يضم صلاح أصدقائه للمنتخب، وماذا حدث مع أحمد فتحي في أزمة الشارة؟

"كان لدي أعراض برد في مباراة المنتخب ضد أنجولا (مكنتش قادر أتحرك) ولم أكن سأشارك لكنها كانت مباراة هامة. مازلت أتعافى من آثاره حتى الآن".

"عندما أصبت بكورونا تحدث معي النادي (مو انت جالك كورونا في فرح)، ولكنهم تفهموا إنه كان حفل زفاف أخي، ولن يتزوج كل يوم".

"(كنت مخضوض وأنا داخل حفل إيرث شوت)، قبل أسبوع حفظت خطابي في الحفل".

"فوجئت بدعوتي لذلك الحفل، وقيامي بتسليم أول جائزة. الأمير ويليام يحب كرة القدم ويشجع أستون فيلا، تحدثنا عن البيئة والحيوانات والحياة المائية".

"هناك لاعبين في مصر يمكنهم اللعب في أوروبا، ولكن التحدي هو أن نغير عقليتنا للتأقلم في الخارج. اللاعب الوحيد الذي سيأتي من مصر أو الوطن العربي ويحقق أكثر ما فعلته، سيكون اللاعب الذي سيأتي ويريد أن يحقق أكثر ما فعلته، الموهبة وحدها ليست كافية".

"أنا أحب طاهر وكان لديه فرصة للاحتراف لكنه رحل للأهلي، ورمضان عاد إلى مصر، وأشعر أن تريزيجيه لو كان بدأ مبكرا وكان حظه أفضل لكان حقق الكثير. هو من أقرب الناس إلى قلبي".

"أضحك عندما أسمع أنني أضم أصدقائي للمنتخب. (ضاحكا) أعرف أن كابتن رضا عبد العال هو من قال ذلك. كوكا لم ينضم للمنتخب في التجمع الماضي رغم أنهم قالوا إنه ينضم لأنه صديقي، وهل يلعب عبد الله السعيد لأنه صديقي؟ أحب رضا عبد العال وأشاهده لأنه شخص جيد أحبه وأحترمه لكن كلامه هنا غير حقيقي وغير منطقي".

"علاقتي بكل اللاعبين جيدة وأنا معهم منذ سنوات طويلة".

"منتخب مصر فوق أي شيء، ولا أحد يمكنه فرض رأيه عليه ولا يمكنني وضع مصلحتي قبل مصلحة المنتخب".

"تحدثت مع أحمد فتحي في ملف شارة القيادة في المعسكر قبل الأخير. هو رأى أن الطريقة التي تم تقديم القصة له في البداية لم تكن جيدة. علاقتي بأحمد فتحي دائما جيدة، ولكن طريقة تقديم القصة له هو ما أغضبه دون الخوض في التفاصيل".

"لم أطلب أن أكون كابتن المنتخب، بالعكس هذا أمر يضع علي مزيدا من الضغط".

"هنا المدرب هو من يختار القائد. فيرجيل فان دايك أتى بعد معظم لاعبي ليفربول وهو القائد الآن. كيروش الآن فعل ذلك أيضا".

"لم أتدرب كثيرا مع حسام البدري، وكنت مصابا، لم ألعب معه سوى 4 مباريات، وعندما وصلت الجابون لعبت في اليوم التالي، أرقام البدري مع المنتخب جيدة، ولكنني لم أتدرب معه كثيرا لأقول رأيي".

"اللاعب المصري يخاف من المدرب الأجنبي أكثر لأنه يعرف أن الإعلام يكون ضاغطا عليه بشكل أقل بعكس المدرب المصري".

صلاح يتحدث لأول مرة بشكل مطول عن الكرة المصرية

"لدينا لاعبين جيدين في مصر ولكن الاحترافية الخاصة ببعضهم ليست على ما يرام، ليس كلهم يريدون تحقيق شيء كبير. عندما يصل بعض اللاعبين لمكانة معينة يتوقف طموحه، وبالنظر لتشكيل المنتخب تجد أنه لا يوجد استمرارية كبيرة".

"لا أريد أن أظلم الحكام بالقول إن لديهم مشكلة لكن الأهلي والزمالك يضغطون عليهم كثيرا. أتمنى أن يساندهم اتحاد الكرة ولجنة الحكام أكثر ويساعدوهم بشكل أكبر. لا يوجد حكم ينصر فريقا على آخر، وهناك الآن تقنية الفيديو كذلك".

"أي كان، لا يجب على لجنة الحكام أو اتحاد الكرة أن يتعرضوا للضغط من الأهلي أو الزمالك ويعاقبوا حكما بشكل علني لإرضاء أحد الطرفين. لا يوجد أي حكم يريد أن يكون سيء في مجاله".

"لا أتذكر أنني رأيت حكما يُمنع من التحكيم لأي فريق مدى الحياة هنا في إنجلترا".

"اتحاد الكرة تحدث معي في المعسكر أنهم سيجلبون لي حراس شخصيين بسبب ما حدث في أنجولا، وما حدث في مصر أيضا قبل معسكرين، وأنهم كانوا خائفين من رد فعل ليفربول لو تكرر نفس المشهد".

"الناس دائما تقول إن صلاح هو من طلب الحراس لأن ذلك سيجلب مشاهدات أكبر. (ضاحكا) أنا اللي باكل الجبنة طول الوقت".

"لماذا يحقق الأهلي نتائج أفضل من الزمالك في آخر 10 سنوات؟ لا أشاهد الكثير من المباريات لكن يمكن بسبب الاستقرار الأكبر في الأهلي، والأهلي دائما ما يضغط لاعبيه ليضعهم على نظام معين، وأنه في حالة الخطأ سيكونون في الخارج. لا أعرف مدى استقرار الزمالك، لكن جيل باسم مرسي مثلا كله غير موجود الآن بعكس الأهلي الذي يخرج منه لاعب ويدخل لاعب بدلا منه. لا أعرف الأمر بالضبط لأنني لست متابعا للكرة في مصر بالدرجة الكبيرة".

"أكون سعيدا جدا وأنا في مصر، عندما أصل مصر أول شيء أفعله أن أتناول الكشري".

"وأنا راحل من المقاولون كنت أقول إن هدفي في الحياة هو أن أفعل شيئا يغير في حياة الناس. أتمنى أن أكون قد حققت ذلك".