تشكيل بيراميدز - السعيد ورمضان ووادي يواجهون مانياما
الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 17:04
كتب : FilGoal
أعلن بيراميدز تشكيله لمباراة ضيفه مانياما يونيون في إياب ملحق الكونفدرالية اليوم السبت.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: شريف إكرامي
الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر - أحمد فتحي
وسط الملعب: إبراهيم عادل - إريك تراوري - عبد الله السعيد - نبيل عماد - رمضان صبحي
الهجوم: محمود وادي
البدلاء: مهدي سليمان - أحمد منصور - أسامة جلال - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - دودو الجباس - عماد ميهوب - عبد الرحمن سيد
وفاز بيراميدز بهدف في مباراة الذهاب والتعادل يكفيه للتأهل لدور المجموعات.
وتنطلق المباراة الساعة 6 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 2.