تشكيل المصري - أموتو وعنتر وجريندو يواجهون ريفيرز في الكونفدرالية
الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 17:14
كتب : FilGoal
أعلن المصري تشكيله لمباراة ضيفه ريفيرز يونايتد اليوم الأحد في إياب ملحق الكونفدرالية.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: أحمد مسعود
الدفاع: أحمد قناوي - إسلام صلاح - عمرو موسى - كريم العراقي
وسط الملعب: محمد عنتر - إيزي إيميكا - مصطفى سلطان - فريد شوقي - محمد جريندو
الهجوم: أوستن أموتو
وخسر المصري بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب والفوز بهدف يحسم عبوره لدور المجموعات.
وتنطلق المباراة الساعة 6 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.