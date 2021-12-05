تشكيل المصري - أموتو وعنتر وجريندو يواجهون ريفيرز في الكونفدرالية

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 17:14

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف محمد عنتر في ريفرز يونايتد

أعلن المصري تشكيله لمباراة ضيفه ريفيرز يونايتد اليوم الأحد في إياب ملحق الكونفدرالية.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: أحمد مسعود

أخبار متعلقة
تشكيل مانشستر يونايتد - رونالدو يقود أول مباريات رالف ضد كريستال بالاس الإسماعيلي لـ في الجول: استقرينا على التدعيمات وبراون وافق عليها.. ونتفاوض لإتمام التعاقد سيسيه أساسي في ودية الزمالك ضد بايونيرز كأس العرب - مدرب البحرين: هدفنا الفوز ضد عمان للتأهل رفقة قطر

الدفاع: أحمد قناوي - إسلام صلاح - عمرو موسى - كريم العراقي

وسط الملعب: محمد عنتر - إيزي إيميكا - مصطفى سلطان - فريد شوقي - محمد جريندو

الهجوم: أوستن أموتو

وخسر المصري بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب والفوز بهدف يحسم عبوره لدور المجموعات.

وتنطلق المباراة الساعة 6 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

المصري الكونفدرالية
نرشح لكم
مباشر الكونفدرالية - بيراميدز (0) - (0) مانياما.. بداية المباراة مباشر في الكونفدرالية - المصري (0)-(0) ريفرز يونايتد.. بداية المباراة تشكيل بيراميدز - السعيد ورمضان ووادي يواجهون مانياما ريفرز يونايتد لـ في الجول: تم إخطارنا أنه لا يمكن إذاعة مباراة المصري في نيجيريا
أخر الأخبار
مدرب تونس: لا اهتم بالانتقادات.. وهذا موقف معلول من المشاركة 4 دقيقة | كأس العرب 2021
سون يقود توتنام للفوز على نورويتش.. بامفورد يعود ويقتنص التعادل لـ ليدز 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران منتخب مصر - مشاركة الـ23 لاعبا.. وكسر للروتين 11 دقيقة | كأس العرب 2021
مباشر الكونفدرالية - بيراميدز (0) - (0) مانياما.. بداية المباراة 13 دقيقة | الكونفدرالية
مباشر في الكونفدرالية - المصري (0)-(0) ريفرز يونايتد.. بداية المباراة 13 دقيقة | الكونفدرالية
فريد يكسر صمود نسور بالاس ويمنح مانشستر يونايتد فوزه الأول مع رانجنيك 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في ليلة عودة سيسيه.. الزمالك يفوز على بايونيرز بخمسة أهداف وديا 21 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - مؤتمر مدرب قطر: مواجهة العراق لن تكون سهلة.. وهذا هدفنا من البطولة 37 دقيقة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 3 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 4 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي