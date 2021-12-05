انتهت في إنجلترا - مانشستر يونايتد (1) (0) كريستال بالاس
الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 15:38
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق78: جوووووول أول فريد يسجل ليونايتد بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء
ق60: كرة عرضية من سانشو لاعب مانشستر يونايتد من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت إلى ركلة مرمى.
ق54: تدخل قوي من تيليس لاعب يونايتد على أيو لاعب بالاس
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق41: كرة مقوسة من كالاجير لاعب كريستال بالاس من مخالفة من الطرف الأيمن شتتها الدفاع بنجاح
ق32: كرة طولية من هاري مجواير إلى سانشو الذي سدد كرة قوية من يسار منطقة الجزاء ارتطمت بالمدافع ومرت أعلى العارضة
ق28: تصويبة من ماكتومناي لاعب فريق مانشستر يونايتد من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بـ مدافع كريستال بالاس
ق23: تسديدة من فريد لاعب وسط مانشستر يونايتد من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بمدافع كريستال بالاس وخرجت إلى ركلة ركنية
ق18: تمريرة من برونو إلى رونالدو يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة بالقدم اليسرى ارتطمت بالمدافع وتخرج إلى ركلة ركنية
ق12: تسديدة لرونالدو من ركلة حرة لكن الكرة تمر فوق العارضة
بداية المباراة