انتهت في إنجلترا - مانشستر يونايتد (1) (0) كريستال بالاس

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 15:38

كتب : FilGoal

يونايتد

تابع مباشرة مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق78: جوووووول أول فريد يسجل ليونايتد بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء

ق60: كرة عرضية من سانشو لاعب مانشستر يونايتد من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت إلى ركلة مرمى.

ق54: تدخل قوي من تيليس لاعب يونايتد على أيو لاعب بالاس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: كرة مقوسة من كالاجير لاعب كريستال بالاس من مخالفة من الطرف الأيمن شتتها الدفاع بنجاح

ق32: كرة طولية من هاري مجواير إلى سانشو الذي سدد كرة قوية من يسار منطقة الجزاء ارتطمت بالمدافع ومرت أعلى العارضة

ق28: تصويبة من ماكتومناي لاعب فريق مانشستر يونايتد من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بـ مدافع كريستال بالاس

ق23: تسديدة من فريد لاعب وسط مانشستر يونايتد من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بمدافع كريستال بالاس وخرجت إلى ركلة ركنية

ق18: تمريرة من برونو إلى رونالدو يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة بالقدم اليسرى ارتطمت بالمدافع وتخرج إلى ركلة ركنية

ق12: تسديدة لرونالدو من ركلة حرة لكن الكرة تمر فوق العارضة

بداية المباراة

مانشستر يونايتد كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
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