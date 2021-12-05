تشكيل مانشستر يونايتد - رونالدو يقود أول مباريات رالف ضد كريستال بالاس

محمد صلاح: لا يمكنني معرفة إن كان راموس متعمدا إصابتي أم لا.. وهناك مصريون يمكنهم اللعب في أوروبا

محمد صلاح: مورينيو طور في شخصي.. والاختلاف بعد الشهرة و"أمامي أكثر من 8 سنوات"

محمد صلاح: في ذهني أنا أفضل لاعب في العالم.. ولست قلقا من عدم الفوز بالكرة الذهبية أو ذا بيست

محمد صلاح: لو الأمر في يدي سأستمر مع ليفربول.. وموقفي من رغبة تشافي في ضمي لـ برشلونة