تشكيل مانشستر يونايتد - رونالدو يقود أول مباريات رالف ضد كريستال بالاس

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 15:10

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وأرسنال

يقود كريستيانو رونالدو تشكيل رالف رانكيك المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس.

وحافظ مانشستر يونايتد على نفس التشكيل الذي تغلب على أرسنال في الجولة الماضية.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق كريستال بالاس ضمن مباريات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

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وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت – فيكتور لينديلوف – هاري ماجواير – أليكس تيليس

خط الوسط: سكوت مكتوميناي – فريد – جادون سانشو – برونو فيرنانديز – ماركوس راشفورد

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو
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