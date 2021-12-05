ريفرز يونايتد لـ في الجول: تم إخطارنا أنه لا يمكن إذاعة مباراة المصري في نيجيريا

أعلن تشارلز مايوكو المتحدث باسم نادي ريفرز يونايتد النيجيري، أنه قد تم إخطار فريقه بأنه لا يمكنه إذاعة مباراته ضد المصري في دور الـ 32 مكرر في الكونفدرالية الإفريقية.

وقال مايوكو لـ FilGoal.com: "تم إخطارنا بأنه ليس من حقنا إذاعة مباراة اليوم ضد المصري داخل نيجيريا وأنها ستكون متاحة فقط على التلفزيون المصري وغير مسموح لنا الحصول على رابط لنقل المباراة في نيجيريا".

وشدد "كذلك تم إخطارنا أنه غير مسموح لنا بإذاعة المباراة عن طريق بث مباشر او حتى تسجيلها لوقت لاحق. نحاول في الوقت الحالي إذاعتها على صفحتنا الرسمية على فيسبوك لكن المسئولين في المصري يرفضون ذلك".

وأتم "مباراة الذهاب لم تذع في مصر بسبب عدم تقديم عرض مالي جيد للتلفزيون النيجيري والأمن هو من رفض دخول الكاميرات دون وجود تصريح لها".

كان ريفرز يونايتد قد فاز على المصري بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتاج المصري للفوز بهدف إيابا في مصر للتأهل إلى دور المجموعات.

ويلعب المصري مع ريفرز يونايتد اليوم الأحد المقبل في لقاء الإياب على استاد برج العرب.