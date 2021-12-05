محمد صلاح: لو الأمر في يدي سأستمر مع ليفربول.. وموقفي من رغبة تشافي في ضمي لـ برشلونة

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 12:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح - برشلونة

أعرب محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر عن رغبته في الاستمرار مع ناديه الإنجليزي ولكن الأمر يتوقف على عوامل أخرى.

وأبدى صلاح سعادته برغبة تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة في ضم قائد الفراعنة إلى الفريق الكتالوني.

وأجاب صلاح عن مصير مستقبله "قلت ذلك أكثر من مرة، لو القرار في يدي فأنا أريد البقاء في ليفربول، لكن القرار في يد الإدارة وعليهم أن يحلوا ذلك الموضوع".

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وأضاف صلاح عبر منصة شاهد "لا يوجد مشكلة لكن يجب أن نصل لاتفاق في موضوع العقد، الأمر متروك لهم".

وقال صلاح: "القيمة المادية تريك مدى تقدير النادي لك وأن النادي مستعد لفعل أي شيء لبقائك، لكن القرار نفسه ليس مبني على تلك الأمور المادية فقط".

وتابع نجم ليفربول "هناك أمور مثل طموح الفريق والمدرب وما يريد فعله مع الفريق واللاعبين وهذه نقطة هامة في اتخاذ القرار".

وبالحديث عن الانتقال إلى برشلونة كشف صلاح "قرأت ما قيل عن رغبة تشافي في ضمي، هذا أمر يسعدني أن يهتم بي فريق مثل برشلونة لكنني سعيد في ليفربول وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

وشدد "في الوقت الحالي وجودي في الدوري الإنجليزي أفضل، هو الدوري الأقوى في العالم بفارق عن أي دوري آخر".

وأوضح قائد الفراعنة "انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان مختلف عن انتقال رونالدو إلى يونايتد لأن ميسي بقى في برشلونة 20 عاما، بعكس رونالدو الذي غير الدوريات كثيرا".

وواصل "ربما لم يحدث اتفاق بين اللاعب أو النادي، لا أقول إن الأمر الخاص بالتكيف على دوري جديد يخيفني، بالعكس، هو تحد جديد لهما ليريا ما سيحققاه في الدوري الجديد".

وأضاف صلاح "رونالدو كان جيدا مع يوفنتوس وكذلك مع يونايتد، هذا أمر لا أفكر فيه كثيرا".

واختتم تصريحاته "أحب المغامرات جدا، لذلك عدت إلى الدوري الإنجليزي، لكي أثبت أنني أستطيع اللعب هنا، عندما رحلت إلى إيطاليا كان في ذهني أنني سأعود إلى إنجلترا".

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