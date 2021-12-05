صلاح.. عن تخيل الأهداف قبل تسجيلها وخماسية يونايتد ورسالته للاعبي الأهلي والزمالك بعد الـ 5-3

كشف محمد صلاح عن قيامه ببعض عمليات التأمل قبل المباريات وأسفر ذلك عن تخيله لأهداف في ذهنه قبل تسجيلها.

وأشاد صلاح بفوز ليفربول على مانشستر يونايتد بخمسة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

وأفصح نجم ليفربول عن رسالة وجهها إلى لاعبي الأهلي والزمالك في المنتخب عقب فوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وقال صلاح عبر منصة شاهد: "لا أشعر بغيرة لو سجل أحد غيري الأهداف، بالعكس هذا يمنحنا مساحات أكبر للعب، وهذا ما يحدث مع منتخب مصر أيضا حاليا".

وعما فعله في ليلة مباراة يونايتد كشف "تحدثت مع رامي عباس في بعض الأمور، ثم شاهدت بعض الفيديوهات على يوتيوب ثم نمت بعد أن قمت ببعض عمليات التأمل".

وتابع "عملية التأمل تأتي بغرض الاسترخاء أو تخيل المباراة في ذهني قبل لعبها، الهدف في شباك مانشستر سيتي سجلته في ذهني قبل أن أسجله في الحقيقة، وكذلك بنسبة أقل هدفي ضد واتفورد".

وبسؤاله عما دار بينه وبين كريستيانو رونالدو كشف "لم أتحدث مع كريستيانو قبل مباراة مانشستر يونايتد، كلانا كان مندمجا مع المباراة لأنها مباراة كبيرة جدا، كل تفكيري في الفوز والتسجيل، وكل تفكيره بالتأكيد في مساعدة فريقه".

أما عن الصور التي انتشرت حول نظرات رونالدو له أجاب ضاحكا "لا يوجد ما أقوله".

وشدد صلاح "تخيلت أن أسجل في مانشستر يونايتد بالطبع سواء في آنفيلد أو أولد ترافورد، لم أكن موفقا ضدهم في البداية لكن بعد ذلك أصبحت موفقا".

وتابع صلاح "بنسبة كبيرة ذلك الفوز على مانشستر يونايتد في مباراة دربي هز فريقهم معنويا".

وعن هل يرى نفسه سببا في رحيل سولشاير أجاب ضاحكا "لا ليس لي علاقة بالأمر".

وبسؤاله هل يتأثر أي فريق خسر بخمسة أهداف أجاب صلاح ضاحكا "لا أريد أن أتدخل في ذلك الموضوع لأنه موضوع حساس".

وتابع "لكن هناك أمر قلته للاعبين في المنتخب ربما يحزن مني الأهلاوية بعض الشيء بسببه، النتيجة 5-3 في النهاية، ولكنني متفهم أنها وصلت إلى 5-1 فهي نتيجة كبيرة".

واختتم تصريحاته برسالته للاعبين "قلت لهم إنها 5-3 ليست 5-0 لكن الأمر كبير لأن النتيجة خمسة أهداف في النهاية".