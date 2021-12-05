محمد صلاح يكشف لأول مرة علاقته بـ ساديو ماني "ربما بيننا تنافس على الأفضل"

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 12:08

كتب : FilGoal

ماني - صلاح - ليفربول - تشيلسي

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر لأول مرة عن علاقته بساديو ماني زميله في الفريق.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وأوضح صلاح أن العلاقة بينهما قائمة على الاحتراف وكل منهما يبحث عن فوز فريقه ولكن ربما بينهما تنافس على الأفضل وهذا أمر طبيعي.

وقال صلاح عبر منصة شاهد عن علاقته بـ ساديو ماني: "نحن زميلان في الملعب وفي غرفة الملابس، وهي علاقة قائمة على الاحتراف، أنا وهو نمنح كل ما لدينا ليفوز الفريق".

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وشدد "ربما يكون بيننا تنافس على من يكون أفضل، وهذا طبيعي في أي فريق وحق مشروع لأي لاعب، ولكن في النهاية نخدم الفريق".

واستكمل صلاح حديثه "في ساعات كور (بنأنن) فيها، لا أحد يضع مصلحته فوق مصلحة الفريق، ولكن بنسبة كبيرة لا يكون الأمر متعمدا سواء مني أو منه، ربما حدث حساسية في مباراة سابقة، فالكل يربط كل شيء بها".

وأوضح صلاح تصريحاته "كانت مباراة وخرج ساديو غاضبا من الملعب، كانت هذه أول مرة الناس تتحدث عن هذا الأمر ويربطون كل كرة لا أقوم بتمريرها له أو لا يقوم بتمريرها لي بهذا الموقف، لكن ساديو صنع لي هدفا قبل مباراتين وصنعت له أهدافا كذلك".

وأضاف قائد منتخب مصر "نقضي وقت طويل معا وعلاقتنا معا جيدة وقائمة على الاحترام، لم يحدث أن اختلفنا أو تعاركنا خارج الملعب".

واختتم تصريحاته "أحيانا أشعر في مباريات أنني لم أحصل على المساعدة الكافية، ونفس الأمر بالنسبة لساديو ماني، هذه مشاعره ولا يمكنني التحكم فيها والأمر ينطبق علي أيضا".

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