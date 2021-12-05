محمد صلاح يتحدث عن نضوجه وتطوره.. وعلاقته مع كلوب وأسباب الاختلاف

كشف محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر عن نضوجه بشكل أكبر في الفترة الحالية والبحث عن ما ينقصه كإنسان ثم كلاعب لتغيير حياته إلى الأفضل.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

كما أوضح صلاح أن علاقته مع يورجن كلوب المدير الفني جيدة جدا ولا يحصل على معاملة خاصة منه، كما تحدث بعض الخلافات ولكن يحدث اتفاق في النهاية.

وقال محمد صلاح عبر منصة شاهد: "دائما أحاول أن أرى ما ينقصني كإنسان ثم كلاعب، هناك أمور تغيرت في حياتي كإنسان، نضجت بشكل أكبر، أكثر من الأول".

وتابع "كلاعب بدأت أن أرى ما ينقصني لأحسنه. الحياة تستمر ودائما ما أحاول التطور معها".

وعن علاقته بكلوب أوضح "علاقتي به جيدة جدا، دائما ما يحاول أن يخرج ما لدي ودائما أن أحاول أن أمنح كل ما لدي له وللنادي، علاقتنا جيدة وقائمة على الاحتراف".

وعن حدوث اختلافات بينهما كشف صلاح "بالتأكيد، لأننا تفكيرنا غير بعض، ولكن في النهاية نتفق بنسبة كبيرة. لا يمكن القول إننا نتفق بنسبة 100% أو نختلف بنسبة 100%".

وأضاف "دائما أريد أن ألعب دائما (ضاحكا)، ولكنه المدرب ويريد إراحة لاعبيه بسبب كثرة المباريات لكن دائما ما نصل لحل وسط، نحن معا منذ 5 سنوات ويمكنني سؤاله دائما لماذا لا ألعب أو لماذا أراحني".

وشدد صلاح "كلوب (بيشد) عندما يشعر أن الفريق (محتاج إنه يتشد) أو يشعر أن الفريق واثق في الفوز أكثر من اللازم، لكنه يستطيع معاملة اللاعبين بشكل جيد".

وكشف صلاح "في البداية كان لدي مشكلة أن أذهب وأن أتحدث للمدرب لأنه من حيث أتيت، من مصر لا يمكنني سؤال المدرب عن سبب عدم اللعب، هذا ما تربينا عليه. المدرب سيفعل ما يريد ولا يمكنك الاعتراض لأنه لو اعترضت قد لا تلعب مرة أخرى".

وتابع "المدرب له سلطة كبيرة أكثر من أي لاعب في مصر. وهذا لا يعني أن اللاعب سلطته أعلى (هنا في إنجلترا)، ولكن ما أقصده أن هنا يمكنك مناقشة المدرب وتسأله عن سبب عدم اللعب وخلافه، هذا أمر أخذ مني وقتا كبيرا حتى أغيره".

واختتم محمد صلاح تصريحاته "كلوب لا يعاملني بشكل خاص مختلف عن بقية اللاعبين".