كأس العرب - مؤتمر مدرب فلسطين: أضعنا 3 نقاط ضد السعودية

أعرب التونسي مكرم دبوب مدرب المنتخب الفلسطيني عن عدم رضاه عن نتيجة التعادل التي آلت إليها المواجهة أمام المنتخب السعودي ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة لكأس العرب.

وعلق مدرب المنتخب الفلسطيني على ما شهدته مجريات المباراة خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب نهاية اللقاء، قائلا "أضعنا ثلاث نقاط وبدأنا المباراة بشكل جيد وأضعنا العديد من الفرص، وفي الشوط الثاني تراجعنا بسبب المخزون البدني، وكان من المفترض المحافظة على النتيجة بعد تقدمنا بهدف".

وحول الحظوظ في المجموعة الثالثة تابع مدرب فلسطين حديثه "مصيرنا لايزال بأيدينا والمنتخب الفلسطيني يملك من العزيمة ما يكفي لتحقيق المطلوب وأمامنا بعض الوقت لمعالجة الأخطاء.. ثقتي كبيرة باللاعبين لتحقيق النتيجة المطلوبة في اللقاء الختامي أمام الأردن، وأنا مؤمن بأن المنتخب سيقدم مباراة كبيرة، والجميع يدرك أهميتها، وعلينا أن نلعب بكل ما لدينا من إمكانيات وقوة من أجل تحقيق هدف العبور للدور ربع النهائي".

وحول رأيه في أداء المنتخب السعودي خلال كأس العرب، قال المدرب دبوب "المنتخب السعودي قدم أداء ممتازا ويستحق نتيجة التعادل ولديه مجموعة بارزة من اللاعبين".

من جانبه، أبدى تامر صيام لاعب المنتخب الفلسطيني سعادته بالحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وأضاف صيام في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء "فخور بحصولي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وإن كنت أطمح للفوز في هذه المواجهة بغية تعزيز حظوظنا وآمالنا في بلوغ الدور ربع النهائي، وآمل أن ننجح في تحقيق هذا الهدف خلال المواجهة الأخيرة أمام المنتخب الأردني".

وتعادل منتخب السعودية مع فلسطين بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في كأس العرب 2021.

النتيجة منحت المنتخبين النقطة الأولى، بعد خسارة فلسطين من المغرب في الجولة الأولى، وخسارة السعودية من الأردن.

ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة بـ6 نقاط، يليه المنتخب الأردني بـ3 نقاط.