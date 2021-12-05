كأس العرب - مؤتمر مدرب السعودية: راض عن أداء الفريق ضد فلسطين

عبر الفرنسي لوران بونادي مدرب المنتخب السعودي عن رضاه التام عن الأداء الذي أظهره المنتخب السعودي في مواجهة المنتخب الفلسطيني التي ضمن مباريات المجموعة الثالثة لكأس العرب.

وقال مدرب المنتخب السعودي خلال حديثه في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء "على الرغم من نتيجة التعادل لكني راض عن أداء المنتخب، وقد كانت التوقعات تتمثل بالفوز بهذه المباراة وتخطي المنتخب الفلسطيني والجميع يعلم هدفنا من التواجد في البطولة".

وأضاف بونادي: "المنتخب السعودي قدم مردودا جيدا وأيضا المنتخب الفلسطيني كان بحالة جيدة، وقد حاولنا أن نقدم قصارى جهدنا ونلعب بأسلوبنا الخاص ولكن لم نتمكن من تحقيق الفوز".

وتابع بونادي "نحن نلعب كل المباريات بهدف الفوز ونتطلع لتحقيق الانتصار على المنتخب المغربي في ختام منافسات الدور الأول ولدينا القدرة لتحقيق ذلك".

وعن سبب فرحته واحتفاله بهدف التعادل، أوضح مدرب السعودية "بلا شك فرحتنا كانت كبيرة بعد تسجيل هدف التعادل قبل نهاية المباراة، وأنا فخور بالأداء الذي قدمه جميع اللاعبين، وأعتقد أن المنتخب يتطور بشكل متصاعد، ونسعى لكي نعزز الحالة الإيجابية".

وأتم مدرب السعودية حديثه بتعليقه على الفوائد التي اكتسبها المنتخب في كأس العرب "بالنسبة للاعبين الشباب، منافسات كأس العرب هي تجربة رائعة خاصة اللعب أمام فرق ذات مستوى عال والسماح للمواهب الشابة بتقديم نفسها بقوة وتقديم كل ما لديها وسنعمل على دراسة وتقييم أداء جميع اللاعبين لمعالجة بعض السلبيات وتكريس النواحي الإيجابية لخدمة المنتخب الأول".

أما نواف بوشل لاعب المنتخب السعودي فقال إن منتخب بلاده أضاع الفوز في المواجهة وكان يستحق النقاط الثلاث بالنظر لما حفلت به مجريات اللقاء، مؤكدا عزم الفريق على العودة بقوة في المواجهة الختامية أمام المنتخب المغربي وتحقيق الفوز.

وأتم لاعب المنتخب السعودي حديثه، قائلا "نعرف قوة المنتخب المغربي الذي حجز بطاقة التأهل ونحن لدينا الحافز للظهور بالصورة المطلوبة وإسعاد الجماهير السعودية".

وتعادل منتخب السعودية مع فلسطين بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في كأس العرب 2021.

النتيجة منحت المنتخبين النقطة الأولى، بعد خسارة فلسطين من المغرب في الجولة الأولى، وخسارة السعودية من الأردن.

ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة بـ6 نقاط، يليه المنتخب الأردني بـ3 نقاط.