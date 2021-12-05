مدرب ساوثامبتون ينتقد حارس مرماه بسبب إخفاء الإصابة

انتقد رالف هاسينوتل المدير الفني لفريق ساوثامبتون، أليكس مكارثي حارس مرمى فريقه بسبب إخفاء الإصابة.

أليكس مكارثي النادي : ساوثامبتون ساوثامبتون

ولعب مكارثي الدقائق الأخيرة من المباراة مصابا ولم يبلغ الجهاز الفني مما تسبب في تلقي شباك ساوثامبتون هدف التعادل في الدقيقة 98 لينتهي اللقاء 1-1 ضد برايتونفي الدوري الإنجليزي.

وقال هاسينوتل في تصريحات لبي بي سي: "أعتقد أن مكارثي بالتأكيد أكثر احترافا من ذلك".

وشدد "كان لدي تغيير واحد ولم استطع تفنيذه لأنه لم يقل أي شيء، وبالنسبة لي هذا الأمر غير مقبول".

وكشف المدير الفني لساوثامبتون "سبب حفاظي على تبديل حتى النهاية هو لتجنب الموقف الذي وجد برايتون نفسه فيه للمباراة الثانية على التوالي بإنهاء اللقاء بعشرة لاعبين بسبب الإصابة".

وأوضح هاسينوتل "كان يجب على مكارثي أن يبلغنا بشعوره بآلام في أوتار الركبة التي يعاني منها".

ورفع ساوثامبتون رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر وبفارق ست نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

أما برايتون فرفع رصيده إلى 20 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المراكز الخمسة الأولى.

ويحل ساوثامبتون ضيفا على أرسنال في المباراة المقبلة ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي.