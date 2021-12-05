ميسي يضرب القائم.. فينالدوم ينقذ باريس في الوقت القاتل أمام لانس

اقتنص باريس سان جيرمان تعادلا صعبا من مضيفه لانس بهدف لمثله ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري الفرنسي.

جاء ذلك في مباراة شهدت بداية ليونيل ميسي وماورو إيكاردي وأنخيل دي ماريا في هجوم فريق العاصمة، فيما غاب البرازيلي نيمار للإصابة، وعاد سيرخيو راموس للغياب من جديد بسبب إصابة عضلية.

بينما تواجد كيليان مبابي على مقاعد البدلاء، حتى أتى على حساب إيكاردي في الدقيقة 70.

وكاد ميسي أن يسجل في الدقيقة 18 ولكن الكرة ارتدت من القائم، بينما حاول إيكاردي في الدقيقة 37 ولكن الحارس جان لوي ليكا نجح في التصدي ببراعة.

وفي الدقيقة 62 اقتنص سيكو فوفانا هدف لانس الوحيد بتسديدة رائعة من مسافة، عجز الكوستاريكي كيلور نافاس عن التصدي لها.

رفقة مبابي، أتى جورجينيو فينالدوم لاعب الوسط الهولندي على حساب لياندرو باريديس في الدقيقة 70، وبينما كاد مبابي أن يقتنص التعادل سريعا في الدقيقة 72 وتصدى الحارس مجددا، طال انتظار هدف التعادل إلى أن أتى في الوقت القاتل..

في الدقيقة 91 بفضل شراكة البديلين السالف ذكرهما، أرسل مبابي عرضية إلى منطقة الجزاء ليقابلها فينالدوم بالرأس ويسكنها الشباك.

بهذه النقطة يحافظ باريس سان جيرمان على صدارة الدوري الفرنسي بـ42 نقطة، فيما يحتل لانس المركز الخامس بـ27 نقطة.