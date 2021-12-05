الصدارة تفلت من يد نابولي.. أتالانتا يعود بفوز يشعل قمة الدوري الإيطالي

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 00:03

كتب : FilGoal

مريح ديميرال - أتالانتا

ألفت نابولي صدارة الدوري الإيطالي بعد 12 جولة على التوالي بعدما خسر في قمة الجولة 16 أمام أتالانتا بنتيجة 3-2 على ملعب دييجو مارادونا.

نابولي تصدر الترتيب من الجولة الرابعة وحتى الخامسة عشر، ورغم تعثراته الأخيرة إلا أنه أبقى على الصدارة ليفقدها اليوم لصالح ميلان.

البارتينوبي في الجولات الخمس الأخيرة حقق فوزا وحيدا وتعادلين وهزيمتين.

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وتراجع ترتيب نابولي في جدول الترتيب إلى المركز الثالث برصيد 36، بينما يتصدر ميلان الترتيب بعد الفوز على ساليرنتانا 2-0، فيما ارتقى إنتر للمركز الثاني بعد الفوز على روما 3-0 وبرصيد 37 نقطة.

فيما زاد رصيد أتالانتا إلى 34 نقطة بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي، وهو ما يحدث للمرة الثانية في تاريخ النادي بالدوري الإيطالي.

التشكيل

بدأ نابولي اللقاء بثلاثي دفاعي لتعويض غياب كاليدو كوليبالي، فيما قاد الثلاثي إيلف إلماس ودريس ميرتينز وإرفينج لوزانو في الثلاثي الهجومي.

فيما قاد الكولومبي دوفان زاباتا هجوم أتالانتا ومن خلفه الثنائي روسلان مالينوفسكي وماتيو بيسينا.

وصف المباراة

7 دقائق وتقدم الضيوف أولا عن طريق روسلان مالينوفسكي بعد صناعة من دوفان زاباتا، هدف انتظر دقيقتين لتُحسم صحته ويحتسب بعد العودة لتقنية الفيديو.

الدولي الأوكراني بعد دقائق تحصل على بطاقة صفراء سيغيب على إثرها عن المباراة المقبلة في الدوري الإيطالي.

لاعبو أتالانتا أهدروا فرصتين عن طريق زاباتا ودافيدي زاباكوستا في الدقيقتين 23 و27.

فجاء رد نابولي قويا قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول، عرضية من الجهة اليمنى، وتسديدة من البولندي بيوتر زيلينسكي ترتطم بالدفاع وترتد له مسددا إياها في الشباك معلنا التعادل.

في الشوط الثاني قلب أصحاب الأرض النتيجة لصالحهم، بينية من كيفين مالكوي إلى دريس ميرتنيز الذي سدد كرة الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 47.

وكاد دوفان زاباتا أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 52 لكن كرته ارتدت من القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 61 رفض الحكم عقب العودة لتقنية الفيديو احتسب ركلة جزاء لصالح نيراتزوري بيرجامو.

أتالانتا استطاع أن يخطف التعادل بمرتدة بعد كرة بينية من رافائيل تولوي إلى مريح ديميرال الذي سدد كرة صاروخية في الشباك معلنا التعادل في الدقيقة 66.

وبعد 5 دقائق أضاف ريمو فرولر الهدف الثالث للأتالانتا بتسديدة أرضية قوية على يمين الحارس من على حدود منطقة الجزاء.

وكاد ماريو روي أن يسجل هدف التعادل القاتل لكن تسديدته تصدى لها خوان موسو حارس أتالانتا، لتنتهي المباراة.

نابولي أتالانتا الدوري الإيطالي
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