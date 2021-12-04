برناردو سيلفا: أهدافي الأخيرة جيدة ولكن هذا ليس ما يهم

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 22:20

كتب : FilGoal

بيرناردو سيلفا مانشستر سيتي

أبدى برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي سعادته بتسجيل هدفين والفوز على واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال برناردو في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "بالتأكيد هو فوز جيد للغاية. ربما كان يجب أن نسجل أكثر. بين الشوطين كانت النتيجة 2-0 وكان يمكن زيادتها إلى 3 أو 4".

وأضاف "لم نصل حتى إلى نصف الموسم، لا يزال هناك الكثير من العمل. كل مباراة تتطلب أشياء مختلفة، ويجب علينا العمل كثيرا للفوز بالمباريات".

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وأوضح "الفريق عمل بصورة جيدة بالكرة وتحكم في مرتدات الخصم وواصل الضغط. تشيلسي لا يهدر الكثير من النقاط وسيكون هذا الموسم صعبا لأن الفرق قوية، ليس فقط الكبار بل الصغار أيضا".

وفي تصريحات تالية لشبكة "سكاي سبورتس" قال برناردو سيلفا: "قمنا بعمل رائع في الشوط الأول وخلقنا الكثير من الفرص. من الرائع أن نكون على صدارة الدوري وهو أفضل من الثاني أو الثالث أو الرابع، ولكن الوقت لا يزال مبكرا للغاية".

وتابع "ليفربول خلفنا بنقطة واحدة وتشيلسي يحظى بموسم رائع. المنافسة صعبة للغاية، فنحن نعرف مدى ارتفاع المستوى والمعايير، نعرف مدى صعوبة الفوز بأقوى دوري تنافسي في العالم، وفي نهاية الموسم نريد الاحتفال ببعض الألقاب".

واختتم "أول 4 أهداف لي هذا الموسم كانت كرات سهلة أمام المرمى بلمسة واحدة، أما الأهداف الأخيرة فكانت جيدة ولكن هذا لا يهم، المهم أن تسكن الكرة الشباك".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة عن ليفربول ونقطتين عن تشيلسي.

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