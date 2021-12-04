سحر بيرناردو لا يتوقف.. مانشستر سيتي يقتنص صدارة الدوري بثلاثية أمام واتفورد

فاز مانشستر سيتي على واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل لمانشستر سيتي بيرناردو سيلفا هدفين ورحيم ستيرلنج، وقلص كوتشو هيرنانديز النتيجة لواتفورد.

التشكيل

عاد الثلاثي فيل فودين وإلكاي جوندوجان وجاك جريليش لتشكيل مانشستر سيتي بعد التعافي من الإصابة.

واستمر جوشوا كينج في قيادة هجوم واتفورد تحت قيادة رانييري.

تشكيل مانشستر سيتي - ستيرلينج وجيراليش يقودان خط الهجوم أمام واتفورد#في_إنجلترا pic.twitter.com/2UVWP53Qik — FilGoal (@FilGoal) December 4, 2021

أحداث المباراة

بدأ مانشستر سيتي المباراة بقوة ليسجل رحيم ستيرلنج الهدف الأول في الدقيقة الثالثة بعد كرة عرضية من فيل فودين.

ضغط مانشستر سيتي تواصل وسدد رحيم ستيرلنج بقوة ليتصدى لها حارس واتفورد في الدقيقة السابعة.

بعدها بدقيقة ارتقى إيمريك لابورت لعرضية جاك جريليش ولكن باخمان نجح في التصدي لها.

وسدد بعدها دينيس من على حدود منطقة الجزاء بيسراه تصدى لها إديرسون.

وواصل بيرناردو سيلفا ظهوره المميز مع مانشستر سيتي بالهدف الثاني في الدقيقة 31 بعد متابعة لكرة إلكاي جوندوجان.

وأهدر بعدها بـ3 دقائق فيل فودين فرصة توسيع النتيجة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء جاءت بجوار القائم.

وعاد اللاعب نفسه في الشوط الثاني ليكون صاحب أول فرصه بتسديدة يسارية قوية اصطدمت بيد باخمان والقائم.

وسجل بيرناردو سيلفا الهدف الثالث لمانشستر سيتي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقلص واتفورد الفارق في الدقيقة 74 بعد تسديدة قوية من كوتشو هيرنانديز اصطدمت بالقائم وعادت لنقس اللاعب ليسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ35 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد واتفورد عند 13 نقطة في المركز الـ17.