بقدم العميل الياباني.. مايوركا يسقط أتلتيكو مدريد ويعرقله في سباق الليجا

قلب مايوركا الطاولة على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "واندا متروبوليتانو" ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدوري الإسباني.

وتعرض أتلتيكو في بداية المباراة لإصابة مدافعه ستيفان سافيتش، ليحل ماريو هيرموسو بدلا منه في الدقيقة 11.

وحاول أبدون براتس لصالح مايوركا في الدقيقة 28 ولكن مرت الكرة بجوار القائم، فيما تصدى يان أوبلاك حارس أتلتيكو لتسديدة كانج إين لي في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 60 أجرى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد تبديلين بخروج رودريجو دي بول وأنطوان جريزمان ونزول توماس ليمار وجواو فيليكس.

أخيرا أتى هدف أتلتيكو مدريد في الدقيقة 68 بتوقيع ماتيوس كونيا، بعد عرضية من أنخيل كوريا، وهو أول هدف يسجله كونيا في ملعب الأتلتي "واندا متروبوليتانو".

أكمل سيميوني تبديلاته بخروج كونيا وكوريا ونزول سيمي فيرساليكو ولويس سواريز في الدقيقة 71، بينما حل الياباني تاكيفوسا كوبو في الدقيقة 74 على حساب أنطونيو سانشيز.

وفي الدقيقة 80 أتى هدف التعادل برأسية فرانك روسو بعد ركلة حرة، وأخيرا في الدقيقة 91 أطلق كوبو المعار من ريال مدريد تسديدة رائعة اقتنص بها هدف الفوز.

بذلك يتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 29 نقطة في المركز الرابع، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، فيما رفع مايوركا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويملك أتلتيكو مدريد سجلا سيئا بالآونة الأخيرة على ملعبه واندا متروبوليتانو، حيث فاز في 3 من آخر 10 مباريات، بواقع 4 تعادلات و3 هزائم، وكانت هذه هي أول هزيمة للأتلتي في الدوري بعد 7 مباريات متتالية بلا هزيمة.

أيضا بات يان أوبلاك أكثر حارس مرمى خوضا للمباريات بقميص أتلتيكو مدريد في الليجا بـ244 مباراة.

على الناحية الأخرى حقق مايوركا أول فوز له في الدوري بعد 7 مباريات دون انتصار، وأخيرا حقق مدربه لويس جارسيا أول فوز له على أتلتيكو مدريد بعد 4 هزائم وتعادلين.