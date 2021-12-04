تشكيل ريال مدريد - عودة كارباخال.. ورودريجو يجاور بنزيمة وفينيسيوس في الهجوم أمام سوسيداد

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 20:45

كتب : FilGoal

فريق ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسيداد ضمن مباريات الأسبوع الـ16 من الدوري الإسباني.

وينفرد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة.

ويتواجد ريال سوسيداد في المركز الخامس برصيد 29 نقطة.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارباخال – إيدر ميليتاو – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس

خط الهجوم: رودريجو جوس– كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

ريال مدريد ريال سوسيداد الدوري الإسباني
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