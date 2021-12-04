تشكيل كأس العرب - البريكان يقود هجوم السعودية.. وصالح في دفاع فلسطين

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 20:39

كتب : FilGoal

السعودية - الأردن (كأس العرب)

أعلن كل من لورينت لونادي مدرب السعودية و تشكيلي فريقيهم للمباراة التي ستجمع بينهم بعد قليل في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العرب 2021.

ويقود فراس البريكاني خط هجوم منتخب السعودية.

وجاء تشكيل السعودية كالآتي

أخبار متعلقة
كلوب: أوريجي الأسطورة حسمها.. أتمنى له مدربا يشركه أكثر مني الشناوي عن مواجهة الجزائر: نهائي مبكر.. وعيننا على الفوز بـ كأس العرب كأس العرب - سيناريوهات صدارة مجموعة مصر.. القرعة احتمال وارد بشدة ماونت: هدفي لا يعني الكثير.. لعبنا مباريات عديدة وهذا ليس عذرا

الحارس: زيد البواردي.

الدفاع: نواف بوشل - وليد الأحمد - مشعل صبياني - سليمان هزازي.

الوسط: سعود عبد الحميد - حامد الغامدي - محمد القحطاني - عبد الله رديف - علي مجرشي.

الهجوم: فراس البريكان.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد اليامي - نواف العقيدي - مهند الشنقيطي - متعب الحربي - بدر منشي - نايف الماس - تركي العمار - إبراهيم محنشي - أيمن يحيي - هيثم عسيري - عبد الله الحمدان.

بينما جاء تشكيل فلسطين كالآتي

الحارس: عمرو قدورة

الدفاع: عبد اللطيف البهداري - محمد صالح - ياسر حمد - محمد باسم

الوسط: محمد يامين - محمد خليل - محمود أبو وردة

الهجوم: تامر صيام - ليث خروب - خالد سالم

ويتواجد على مقاعد البدلاء: توفيق علي - عبد الله شقفة - أحمد قطامش - يزن العويوي - عبد الله سلامة - عدي خروب - موسى سليم - علي عدوي - محمود عيد - محمد درويش - عبد الحميد أبو حبيب

كأس العرب 2021 فلسطين السعودية
نرشح لكم
مران منتخب مصر - تدريب مسائي للغائبين عن مواجهة السودان.. وانتظام حمدي فتحي غدا كأس العرب - مؤتمر حسين فيصل: هدفنا هو الفوز بالبطولة.. والمنتخب حلم لأي لاعب كأس العرب - مؤتمر كيروش: حسين فيصل اسم قادم للمنتخب.. حلمي الآن الاستعداد للقاء الجزائر حسين السيد لـ في الجول: عدم قيد حسين فيصل مسئولية كارتيرون.. ولا علاقة لنجلي
أخر الأخبار
تشافي: فخور بما قدمه فريقي أمام بيتيس.. وذاهبون لتحقيق الفوز على بايرن ميونيخ 2 دقيقة | الدوري الإسباني
مران منتخب مصر - تدريب مسائي للغائبين عن مواجهة السودان.. وانتظام حمدي فتحي غدا 16 دقيقة | كأس العرب 2021
مورينيو يرفض الأسئلة بعد الخسارة من إنتر: كان على الحكم أن ينذر كريستانتي أيضا 22 دقيقة | الدوري الإيطالي
كأس العرب - مؤتمر حسين فيصل: هدفنا هو الفوز بالبطولة.. والمنتخب حلم لأي لاعب 45 دقيقة | كأس العرب 2021
برناردو سيلفا: أهدافي الأخيرة جيدة ولكن هذا ليس ما يهم 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: بيرناردو لم يخذلني.. وما زلنا في حاجة للتحسن 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ألبا: بيتيس سجل الهدف في أفضل لحظات برشلونة من المباراة 56 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العرب - مؤتمر كيروش: حسين فيصل اسم قادم للمنتخب.. حلمي الآن الاستعداد للقاء الجزائر ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 4 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي