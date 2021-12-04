الشناوي عن مواجهة الجزائر: نهائي مبكر.. وعيننا على الفوز بـ كأس العرب

شكر محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الجماهير المساندة واللاعبين مشيرا إلى صعوبة مواجهة الجزائر والتي سيدخلها الفراعنة من أجل الفوز.

وفاز المنتخب المصري على نظيره السوداني بخمسة أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب.

وقال الشناوي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "أشكر الجمهور الذي تواجد في المباراة وساندنا كما يفعل دائما، أشكر اللاعبين على الأداء الذين ظهروا به والروح القوية".

وأضاف "جئنا إلى هنا وعيننا على الفوز بالبطولة، لعبنا بنفس الروح والأداء كما فعلنا في المباراة الأولى ولكننا أضعنا كثيرا وقتها ولم يكن التوفيق حليفنا. اليوم كنا موفقين وسجلنا خمسة أهداف".

وتابع عن مباراة الجزائر واللعب بالتشكيل الأساسي "نحن فريق جماعي نلعب باسم مصر، مهما كان اسم اللاعبين المشاركين فالجميع سيظهر أفضل ما لديه، اليوم كان هناك أكثر من تغيير في التشكيل وقدمنا أداء جيدا".

وأتم "الجزائر منتخب قوي ونحن نحترمهم كما يحترموننا أيضا، عيننا على الفوز فالمباراة بمثابة النهائي المبكر نظرا لقوة المنتخبين ولكن في النهاية مباراة بـ3 نقاط الهدف منها اقتناص صدارة المجموعة".

ويتساوى المنتخب المصري مع نظيره الجزائري في فارق الأهداف وعددها ونقاط اللعب المالي النظيف قبل المواجهة الأخيرة بينهما.

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