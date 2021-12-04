ماونت: هدفي لا يعني الكثير.. لعبنا مباريات عديدة وهذا ليس عذرا

كلوب: أوريجي الأسطورة حسمها.. أتمنى أن يحصل على مدرب يشركه أكثر مني

أوريجي: ليفربول قاتل للفوز حتى النهاية.. وهذا ما قاله كلوب بعد المباراة

مويس بعد الفوز على تشيلسي: حين لعبنا لم نسجل.. واليوم سجلنا أمام بطل أوروبا