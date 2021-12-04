ماونت: هدفي لا يعني الكثير.. لعبنا مباريات عديدة وهذا ليس عذرا السبت، 04 ديسمبر 2021 - 20:19 كتب : FilGoal ماسون ماونت - واتفورد وتشيلسي تشيلسي وست هام يونايتد ماونت نرشح لكم كلوب: أوريجي الأسطورة حسمها.. أتمنى أن يحصل على مدرب يشركه أكثر مني أوريجي: ليفربول قاتل للفوز حتى النهاية.. وهذا ما قاله كلوب بعد المباراة مويس بعد الفوز على تشيلسي: حين لعبنا لم نسجل.. واليوم سجلنا أمام بطل أوروبا استراحة في إنجلترا - واتفورد (0) - (2) مانشستر سيتي.. نهاية الشوط الأول أخر الأخبار كلوب: أوريجي الأسطورة حسمها.. أتمنى أن يحصل على مدرب يشركه أكثر مني 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي الشناوي عن مواجهة الجزائر: نهائي مبكر.. وعيننا على الفوز بـ كأس العرب 12 دقيقة | كأس العرب 2021 ماونت: هدفي لا يعني الكثير.. لعبنا مباريات عديدة وهذا ليس عذرا 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي كأس العرب - سيناريوهات صدارة مجموعة مصر.. القرعة احتمال وارد بشدة 20 دقيقة | كأس العرب 2021 ميسي: لا أهتم إن كنت الأفضل أم لا 21 دقيقة | الدوري الفرنسي دربي النيل مصري.. المنتخب يكتسح السودان بخماسية ويتأهل رفقة الجزائر 23 دقيقة | كأس العرب 2021 أوريجي: ليفربول قاتل للفوز حتى النهاية.. وهذا ما قاله كلوب بعد المباراة 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي بمشاركة مصطفى محمد وأحمد ياسر ريان.. ألتاي يتعادل مع جالاتاسراي 26 دقيقة | المحترفون التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. كأس العرب - سيناريوهات صدارة مجموعة مصر.. القرعة احتمال وارد بشدة دربي النيل مصري.. المنتخب يكتسح السودان بخماسية ويتأهل رفقة الجزائر الشناوي عن مواجهة الجزائر: نهائي مبكر.. وعيننا على الفوز بـ كأس العرب تمريرة حاسمة قاتلة ورقم قياسي جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام ولفرهامبتون؟ بمشاركة مصطفى محمد وأحمد ياسر ريان.. ألتاي يتعادل مع جالاتاسراي الأكثر مشاهدة 1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي 4 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري أمس اليوم غدا الدوري الإسباني 2 غرناطة 1 ديبورتيفو ألافيس انتهت الدوري الألماني 2 يونيون برلين 1 لايبزج انتهت كأس العرب 2021 0 البحرين 0 العراق انتهت كأس العرب 2021 1 عمان 2 قطر انتهت كأس العرب 2021 0 موريتانيا 1 الإمارات انتهت الدوري الإنجليزي 0 ولفرهامبتون 1 ليفربول انتهت الدوري الإنجليزي 0 واتفورد 2 مانشستر سيتي مباشر 1:21 الدوري الإنجليزي 3 وست هام يونايتد 2 تشيلسي انتهت الدوري الإسباني 0 برشلونة 1 ريال بيتيس انتهت الدوري الإسباني - ريال سوسيداد - ريال مدريد لم تبدأ 22:00 الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد - كريستال بالاس لم تبدأ 16:00 الدوري الإنجليزي - أستون فيلا - ليستر سيتي لم تبدأ 18:30 الدوري الإنجليزي - توتنام هوتسبر - نورويتش سيتي لم تبدأ 16:00 الدوري الإيطالي - يوفنتوس - جنوى لم تبدأ 21:45 كأس الكونفدرالية - بيراميدز - مانيما يونيون لم تبدأ 18:00