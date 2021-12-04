أوريجي: ليفربول قاتل للفوز حتى النهاية.. وهذا ما قاله كلوب بعد المباراة

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 20:12

كتب : FilGoal

ليفربول ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي

شدد البلجيكي ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول على أن فريقه قاتل من أجل الفوز حتى النهاية مشيرا لقوة ولفرهامبتون دفاعيا وهجوميا.

وسجل ديفوك أوريجي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع أمام ولفرهامبتون ضمن مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وقال أوريجي في تصريحات لشبكة "بي بي سي" الإخبارية: "لقد قاتلنا كثيرا، كانت مباراة صعبة أمام فريق قوي دفاعيا وهجوميا. أظهرنا عقليتنا القوية ونجحنا في الفوز".

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وتابع "لدينا النقاط الثلاث وهو أمر مهم للحفاظ على النسق مستمر. في بعض الأحيان في مثل هذه المباريات تحاول وتحاول ولا تنجح في الفوز ولكننا عملنا على التحلي بالهدوء مع جودتنا الهجومية".

وأتم "كلوب أخبرنا بأننا لعبنا مباراة جيدة، الجميع سعيد في غرفة خلع الملابس. جئنا هنا للفوز وهو ما حدث بعد جهد شاق طوال الأسبوع".

ليفربول ارتقى لصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 34 نقطة في انتظار نتيجة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد.

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