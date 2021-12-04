بمشاركة مصطفى محمد وأحمد ياسر ريان.. ألتاي يتعادل مع جالاتاسراي

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 20:10

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

تعادل ألتاي مع مضيفه جالاتاسراي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري التركي.

وشارك المهاجم المصري مصطفى محمد مع جالاتاسراي منذ بداية المباراة وحتى خروجه في الدقيقة 68 ونزول مباي دياني بدلا منه.

على الناحية الأخرى تواجد أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاي على مقاعد البدلاء حتى نزوله في الدقيقة 68 أيضا، على حساب سيزار بيناريس.

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في بداية المباراة ألغى الحكم هدفا لصاحب الأرض بداعي التسلل في الدقيقة 6، بينما سجل ألتاي الهدف الأول في الدقيقة 17 بعد تمريرة من لياندرو كابيل وصلت إلى سيزار بيناريس الذي سدد على يمين الحارس فيرناندو موسليرا.

وفي الدقيقة 30 كاد مصطفى محمد أن يتعادل بتمريرة وصلته من اليسار داخل المنطقة ولكن ارتطمت تسديدته بالقائم.

سريعا تعادل جالاتاسراي في الدقيقة 34 بهدف سجله خليل درويش أوجلو بعد عرضية من الجزائري سفيان فيجولي.

على الناحية الأخرى أتى مباي دياني بديل مصطفى محمد بهدف التقدم في الدقيقة 80 من ركنية أرسلها إليه الظهير الهولندي باتريك فان أنهولت.

وأخيرا تعادل ألتاي في الدقيقة 86 من ركلة جزاء تم احتسابها إثر لمسة يد على بيركان كوتلو لاعب وسط صاحب الأرض، ليسجلها داوودا بامبا.

النتيجة تركت جالاتاسراي في المركز السادس مؤقتا بـ23 نقطة، بفارق 16 نقطة عن المتصدر طرابزون سبور، بينما يحتل ألتاي المركز الثالث عشر مؤقتا بـ18 نقطة.

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