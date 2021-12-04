مويس بعد الفوز على تشيلسي: حين لعبنا لم نسجل.. واليوم سجلنا أمام بطل أوروبا

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 19:29

كتب : FilGoal

ديفيد مويس

أبدى ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد سعادته بالفوز على تشيلسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مويس في تصريحاته لقناة "بي تي سبورت" عقب المباراة: "بصراحة لا أعتقد أننا لعبنا بهذه الجودة اليوم، ولكننا سجلنا. في مباريات أخرى أعتقد أننا لم نلعب أسوأ أو أفضل ولكن لم نحصل على الأهداف".

وأضاف "اليوم سجلنا الأهداف التي نحتاج إليها، وسجلناها أمام فريق لا يتلقى كثيرا، وهذا بفضل اللاعبين. كنا أفضل في الشوط الثاني، حيث استسلمنا كثيرا وكنا نقبل اللعب أكثر في الشوط الأول".

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وأوضح "تشيلسي يملك الجودة ولهذا هو بطل أوروبا، بفضل المستوى الذي يمكنه اللعب به. إذا ضغطت عليهم أو لا، فهم يجيدون التعامل مع الحالتين".

في الإطار ذاته قال جارود بوين لاعب وست هام يونايتد الذي سجل في المباراة: "هذه شخصيتنا كفريق وهذا هو إيماننا. كافحنا في أوقات صعبة، ولم نكن نعرف أبدا متى سنتعرض للهزيمة. تأخرنا مرتين ولكن أظهرنا رد الفعل والأداء الأفضل".

وأضاف "أردنا أن نضغط وألا نسمح لهم باللعب وهو شيء يجيدونه. أردنا تحجيم خطة لعبهم. لم نفز في المباريات الأخيرة وكنا نشعر بالإحباط، ولكننا أن نعود ونهزم تشيلسي، هذا رائع".

ورفع وست هام يونايتد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، بينما تخلى تشيلسي عن الصدارة بتجمد رصيده عند 32 نقطة، حيث تسلمها ليفربول بـ33 نقطة عقب فوزه على وولفرهامبتون في الوقت القاتل.

وست هام تشيلسي مويس بوين
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