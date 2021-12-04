انتهت في إنجلترا - واتفورد (1) - (3) مانشستر سيتي
السبت، 04 ديسمبر 2021 - 19:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة واتفورد أمام مانشستر سيتي ضمن مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق74: هدف أول لواتفورد عن طريق كوتشو هيرنانديز
ق73: تسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق كوكا يتصدى لها إديرسون
ق63: الهدف الثالث لمانشستر سيتي عن طريق بيرناردو سيلفا
ق61: هجمة مرتدة من مانشستر سيتي تنتهي بتمريرة من ستيرلنج إلى جوندوجان، تسديدة الألماني جاءت فوق العارضة
ق58: تسديدة قوية من فودين يتصدى لها باخمان والقائم
تغيير لواتفورد بدخول كوتشو وكوكا في مكان توم كليفرلي وإمران لوزا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق34: فودين يهدر هدف مؤكد من داخل منطقة الجزاء، تسديدة الإنجليزي جاءت بجوار القائم
ق31: الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق بيرناردو سيلفا
ق24: تسديدة قوية من جريليش فوق العارضة
ق17: تسديدة من دينيس داخل منطقة الجزاء يتصدى لها إديرسون
ق10: عرضية من فودين لجريليش داخل منطقة الجزاء، اللاعب الإنجليزي يسدد في جسد باخمان
ق8: عرضية من جريليش ورأسية من لابورت في يد باخمان
ق7: تسديدة قوية من ستيرلنج يتصدى لها حارس واتفورد
ق3: الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق رحيم ستيرلنج بعد عرضية من فيل فودين
بداية المباراة