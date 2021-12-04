انتهت في إنجلترا - واتفورد (1) - (3) مانشستر سيتي

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 19:26

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة واتفورد أمام مانشستر سيتي ضمن مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق74: هدف أول لواتفورد عن طريق كوتشو هيرنانديز

ق73: تسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق كوكا يتصدى لها إديرسون

ق63: الهدف الثالث لمانشستر سيتي عن طريق بيرناردو سيلفا

ق61: هجمة مرتدة من مانشستر سيتي تنتهي بتمريرة من ستيرلنج إلى جوندوجان، تسديدة الألماني جاءت فوق العارضة

ق58: تسديدة قوية من فودين يتصدى لها باخمان والقائم

تغيير لواتفورد بدخول كوتشو وكوكا في مكان توم كليفرلي وإمران لوزا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34: فودين يهدر هدف مؤكد من داخل منطقة الجزاء، تسديدة الإنجليزي جاءت بجوار القائم

ق31: الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق بيرناردو سيلفا

ق24: تسديدة قوية من جريليش فوق العارضة

ق17: تسديدة من دينيس داخل منطقة الجزاء يتصدى لها إديرسون

ق10: عرضية من فودين لجريليش داخل منطقة الجزاء، اللاعب الإنجليزي يسدد في جسد باخمان

ق8: عرضية من جريليش ورأسية من لابورت في يد باخمان

ق7: تسديدة قوية من ستيرلنج يتصدى لها حارس واتفورد

ق3: الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق رحيم ستيرلنج بعد عرضية من فيل فودين

بداية المباراة

مانشستر سيتي واتفورد الدوري الإنجليزي
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