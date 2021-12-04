تمريرة حاسمة قاتلة ورقم قياسي جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام ولفرهامبتون؟

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 19:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح - إيفرتون وليفربول

شارك محمد صلاح في انتصار فريقه ليفربول على ولفرهامبتون بهدف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فوز ليفربول جعله يرتقي لصدارة الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت في انتظار مواجهة مانشستر سيتي مع واتفورد.

وصنع صلاح هدف المباراة الوحيد للبلجيكي ديفوك أوريجي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

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ورفع صلاح رصيده من التمريرات الحاسمة للرقم 9 ليواصل صدارته لأفضل صناع الألعاب في الدوري.

ووصل رصيد صلاح من المشاركات في الأهداف للرقم 22 بـ13 هدفا و9 تمريرات حاسمة وهو الرقم الأكبر في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

بشكل عام، شارك صلاح في 150 هدف مع ليفربول في البريميرليج ليكون ثالث لاعب يصل لهذا الرقم بعد ستيفن جيرارد (212) وروبي فاولر (158).

نستعرض معا ما قدمه محمد صلاح أمام ولفرهامبتون

التسديدات: 2

التسديدات على المرمى: 1

التمريرات الصحيحة: 19 من أصل 27 بدقة تمرير70%

صناعة الفرص: 3

التمريرات الحاسمة: 1

العرضيات الصحيحة: 1

فقد الاستحواذ: 24 مرة

استخلاص الكرة: 2

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي
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