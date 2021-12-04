مران الزمالك – راحة لـ طارق حامد وعاشور.. انتظام أبو جبل وعواد ومشاركة رزاق في التقسيمة

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 19:08

كتب : إبراهيم رمضان

رزاق سيسيه - الزمالك

انتظم محمد أبو جبل، ومحمد عواد في تدريبات الزمالك، فيما حصل طارق حامد، وإمام عاشور على راحة من التدريبات.

خاض لاعبو الزمالك مرانهم المسائي اليوم السبت، استعدادا لعودة بطولة الدوري المصري.

‎وتشهد التدريبات غياب اللاعبين الدوليين المتواجدين مع المنتخب الأول، بخلاف التونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لتواجدهما مع منتخب تونس والمغربي أشرف بن شرقي المنضم لمنتخب بلاده.

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انتظم الثلاثي محمد أبو جبل، ومحمد عواد، ويوسف إبراهيم "أوباما" لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم السبت، بعد غيابهم عن مران أمس بإذن الجهاز الفني.

من جهة أخرى، حصل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

واكتفى حامد بخوض تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

كما حصل إمام عاشور لاعب وسط الفريق على راحة من التدريبات الجماعية بإذن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وخصص باتريس كارتيرون فقرة خاصة للتسديد على المرمى، وخاض لاعبو الزمالك فقرة بدنية خاصة تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق قبل بدء التدريبات الفنية.

وأخيرا، خاض اللاعبون تقسيمة قوية تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خلال مران اليوم السبت.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة في وسط الملعب، شهدت حماسا من جميع اللاعبين.

وشهدت التقسيمة مشاركة الإيفواري رزاق سيسيه بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم 21 ديسمبر الجاري في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

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