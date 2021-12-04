خرج آيت نوري فجاء الفرج.. ليفربول إلى صدارة الدوري بفوز شاق على ولفرهامبتون

ارتقى ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز صعب على ولفرهامبتون بهدف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل البديل ديفوك أوريجي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

التشكيل

دخل ليفربول المباراة بنفس تشكيل مباراة إيفرتون بينما دخل روبن نيفيز في مكان موتينيو وعاد دانييل بودينسي لقائمة المباراة.

أحداث المباراة

بدأ ليفربول المباراة مسيطرا على الكرة دون خطورة على المرمى لتكون تسديدة راؤول خيمينيز بعد 14 دقيقة أولى فرص اللقاء ولكن تسديدة المكسيكي جاءت فوق العارضة.

وأهدر ليفربول فرصة خطيرة مع الدقيقة 26 بعد تمريرة من هندرسون وتسديدة من الظهير الإنجليزي فوق العارضة.

وكاد صلاح أن يسجل الهدف الأول لليفربول بعد تمريرة من ترينت ألكساندر أرنولد ولكن تدخل ساسي منع الملك المصري من التسجيل بعد 30 دقيقة.

7 دقائق بعد ذلك، وأنقذ رومان سايس هدفا أكيدا من أمام محمد صلاح بعد عرضية من روبيرتسون.

في الشوط الثاني سيطر ليفربول تماما على المباراة وأهدر ديوجو جوتا أخطر فرص المباراة بعد اصطدام بين خوسيه سا وآيت نوري ولكن جوتا وصل إلى الست ياردات وسدد في جسد كودي بدلا من إسكانها الشباك في الدقيقة 59.

تدخل يورجن كلوب بعد ذلك وأقحم ديفوك أوريجي في مكان جوردان هندرسون في الدقيقة 68.

رد برونو لاج في الدقيقة 79 بدخول جواو موتينيو في مكان هوانج هي تشان ليدخل تشامبرلين بعد ذلك لليفربول في مكان ديوجو جوتا.

وأضاع ساديو ماني فرصة هدف مؤكد لليفربول بعد تمريرة من فابينيو ولكن تسديدة السنغالي نجح خوسيه سا في التصدي لها.

ودخل الثنائي ترينكاو وهويفر في مكان أداما تراوري وآيت نوري المصاب.

خروج نوري أفسح المجال لانطلاقات الجبهة اليمنى التي قدم فيها ظهير ولفرهامبتون مستوى مميز.

هدف ليفربول جاء في الدقيقة 94 بعد تمريرة من محمد صلاح وتسديدة من ديفوك أوريجي أودعها الشباك

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 34 في الصدارة بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند 21 نقطة في المركز الثامن.