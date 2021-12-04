الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة التاسعة
السبت، 04 ديسمبر 2021 - 19:00
كتب : رضا السنباطي
واصل وائل علي لاعب الألومنيوم وحسن ديالو لاعب قنا تصدر ترتيب هدافي الدرجة الثانية لمجموعة الصعيد.
يقدم لكم FilGoal.com ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية المصري.
للتعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد حاليا من هنا.
فيما جاء حسام علي لاعب البداري في المركز الثاني برصيد 6 أهداف.
وفي المركز الثالث يتواجد الثلاثي: محمد مناع لاعب كيما أسوان ووليد عطية لاعب بترول أسيوط ومحمد ناجي جدو لاعب أسوان برصيد 5 أهداف.
وبرصيد 4 أهداف تواجد يوسف عطاي لاعب المدينة المنورة وجيمس تيدي لاعب المنيا ووائل فراج لاعب بني سويف.
وخامسا يتواجد 4 لاعبين برصيد 3 أهداف حتى الآن.
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