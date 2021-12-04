الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة التاسعة

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 17:33

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

واصل أسوان صدارة مجموعة الصعيد من الدرجة الثانية بعد نهاية مباريات الجولة التاسعة.

يقدم لكم FilGoal.com نتائج وترتيب مجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية بعد الجولة التاسعة.

وعاد المنيا لسكة الانتصارات بعد غياب دام 4 جولات.

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وجاءت نتائج الجولة كالتالي:

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1- أسوان – 20 نقطة

2- كيما أسوان – 19 نقطة

3- المنيا – 18 نقطة

4- بترول أسيوط – 14 نقطة

5- الألومنيوم – 13 نقطة

6- الفيوم – 13 نقطة

مجموعة الصعيد الدرجة الثانية
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