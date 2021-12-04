توخيل: تشيلسي لم يكن سيئا أمام وست هام.. والجميع أخطأوا في ركلة الجزاء

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 17:34

كتب : FilGoal

توماس توخيل تشيلسي

شدد الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي على أن فريقه لم يلعب مباراة سيئة أمام وست هام مشيرا إلى أن الجميع كان مخطئا في لقطة ركلة الجزاء.

وخسر تشيلسي أمام وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في افتتاح مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وقال توخيل في تصريحات لـ"بي تي سبورت": "لا أعتقد أننا لعبنا مباراة سيئة، كان من الممكن أن نفوز مع هذا الأداء".

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وأضاف "من الصعب اللعب هنا، ارتكبنا الكثير من الأخطاء الفردية مثلما فعلنا ضد مانشستر يونايتد واتفورد وعوقبنا. إذا كنت تريد نتيجة على هذا المستوى، فعليك تقليل الأخطاء".

وتابع عن ركلة الجزاء "الجميع متورطون، التمريرة ليست أفضل قرار والتوجيه ليس الأفضل. كان يمكن تفاديها ولكن القرار لم يكن الأفضل من ميندي".

وواصل "لقد صنعنا الكثير من نصف الفرص، والكثير من اللمسات في منطقة الجزاء ولكن في بعض الأحيان تحتاج إلى القليل من الحظ".

واستكمل "لم نتمكن من إنهاء الأمر بفرص واضحة وأفضل وكافحنا أيضا في الدفاع عن بعض المواقف".

وأتم "كل خسارة هي عقبة في الطريق، لن يعيقنا ما نطلبه منا لكننا بحاجة إلى اللعب بشكل أكثر دقة واستقرارا وتقليل الأخطاء".

تشيلسي أصبح مهددا بخسارة صدارة الدوري حال فوز ليفربول على ولفرهامبتون أو مانشستر سيتي على واتفورد.

تشيلسي وست هام يونايتد الدوري الإنجليزي توماس توخيل
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