انتهت في إنجلترا -ولفرهامبتون (0) - (1) ليفربول

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 16:35

كتب : FilGoal

ليفربول ولفرهامبتون

تابع مباشرة مباراة ولفرهامبتون وليفربول اليوم السبت في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق93: أوريجي يسجل هدف قاتل لليفربول

ق87: ماني يهدر فرصة مؤكدة للتسجيل بعد تمريرة من فابينيو

ق77: تسديدة قوية من أرنولد فوق العارضة

ق67: بطاقة صفراء على روبيرتسون

ق62: بطاقة صفراء على فابينيو

ق59: اصطدام بين خوسيه سا وآيت نوري والكرة تصل لجوتا الذي يصل لداخل الست ياردات ويسدد في جسد كودي بدلا من إسكانها الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

3 دقائق وقت بدل ضائع

ق38: رومان سايس ينقذ هدف أكيد من أمام محمد صلاح بعد تمريرة من روبيرتسون داخل الست ياردات

ق31: عرضية من أرنولد ورأسية جوتا تأتي بجوار القائم

ق30: سايس ينقذ الكرة من أمام محمد صلاح قبل التسديد

ق27: باقة صفراء على ديندونكر

ق26: تمريرة من تياجو ألكانتارا إلى أرنولد ولكن تسديدته جاءت فوق العارضة

ق14: تسديدة قوية من خيمينيز فوق العارضة

بداية المباراة

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي ولفرهامبتون
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