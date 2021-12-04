انتهت في إنجلترا -ولفرهامبتون (0) - (1) ليفربول
السبت، 04 ديسمبر 2021 - 16:35
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة ولفرهامبتون وليفربول اليوم السبت في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق93: أوريجي يسجل هدف قاتل لليفربول
ق87: ماني يهدر فرصة مؤكدة للتسجيل بعد تمريرة من فابينيو
ق77: تسديدة قوية من أرنولد فوق العارضة
ق67: بطاقة صفراء على روبيرتسون
ق62: بطاقة صفراء على فابينيو
ق59: اصطدام بين خوسيه سا وآيت نوري والكرة تصل لجوتا الذي يصل لداخل الست ياردات ويسدد في جسد كودي بدلا من إسكانها الشباك
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
3 دقائق وقت بدل ضائع
ق38: رومان سايس ينقذ هدف أكيد من أمام محمد صلاح بعد تمريرة من روبيرتسون داخل الست ياردات
ق31: عرضية من أرنولد ورأسية جوتا تأتي بجوار القائم
ق30: سايس ينقذ الكرة من أمام محمد صلاح قبل التسديد
ق27: باقة صفراء على ديندونكر
ق26: تمريرة من تياجو ألكانتارا إلى أرنولد ولكن تسديدته جاءت فوق العارضة
ق14: تسديدة قوية من خيمينيز فوق العارضة
بداية المباراة