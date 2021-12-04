ريمونتادا مثيرة لـ وست هام أمام تشيلسي تمهد طريق الصدارة لـ مانشستر سيتي

أسقط وست هام يونايتد ضيفه تشيلسي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثة أهداف لإثنين اليوم السبت في الجولة 15 من البطولة على ملعب لندن الأولمبي.

وتقدم تشيلسي مرتين بواسطة تياجو سيلفا وميسون ماونت في الدقيقتين 28 و44 لكن وست هام أحرز هدفين عن طريق مانويل لانزيني وجارود بوين في الدقيقتين 40 و56 قبل أن يقتنص الانتصار بهدف ثالث سجله أرثر ماسواكو في الدقيقة 87.

ورغم الخسارة حافظ تشيلسي على صدارة ترتيب الدوري ورصيده 33 نقطة مبتعدا بنقطة عن حامل اللقب مانشستر سيتي الذي يلعب مساء السبت ضد مضيفه واتفورد.

بينما وست هام ظل رابعا ورصيده 27 نقطة.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة 28 بضربة رأس لمدافعه تياجو سيلفا إثر ركلة ركنية لكن حارسه إدوارد ميندي ارتكب خطأ ليحصل المضيف على ركلة جزاء نفذها بنجاح لانزيني في الدقيقة 40.

وخرج تشيلسي من الشوط الأول منتصرا بفضل هدف رائع لماونت بتسديدة على الطائر إثر تمريرة متقنة مميزة من حكيم زياش في الدقيقة 44.

لكن المطارق عادت للعمل بقوة في الشوط الثاني واستغل بوين هفوة دفاعية وسدد كرة قوية على يمين ميندي مدركا التعادل في الدقيقة 56.

وحاول الناديان اقتناص فوز ثمين قبل أن يرجح أرثر ماسواكو كفة وست هام بتسديدة مباغتة ارتطمت بعدها الكرة بكالوم هودسون-أودوي قبل أن تذهب صوب المرمى وفشل ميندي في إبعادها في الدقيقة 87.

ليكمل فريق المطارق عودة مميزة أمام فريق بلوز جعلت المنافسة أكثر إثارة في صدارة ترتيب الدوري.

وسيلعب وست هام يوم الخميس ضد ضيفه دينامو زغرب الكرواتي في الدوري الأوروبي وبعد 3 أيام يحل ضيفا على بيرنلي.

بينما تشيلسي يحل ضيفا على زينيت الروسي يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا وبعد 3 أيام يستضيف ليدز يونايتد.