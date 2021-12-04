انتهت في إنجلترا - وست هام (3) (2) تشيلسي
السبت، 04 ديسمبر 2021 - 14:01
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة وست هام يونايتد وتشيلسي اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق87: جووووووووول ثالث لوست هام سجله ماسواكو بتسديدة ارتطمت بقدم لاعب تشيلسي ثم داخل الشباك وحاول ميندي إبعادها
ق56: جووووووول بوين يتعادل لوست هام بتسديدة يسارية رائعة
ق46: مشاركة لوكاكو في فريق تشيلسي بدلا من هافيرتز
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44: جوووووووول ماونت لتشيلسي. تسديدة رائعة على الطائر لماونت بعد تمريرة عرضية متقنة من زياش
ق40: لانزيني جووول التعادل لوست هام
ق38: ركلة جزاء بعد عرقلة ميندي للاعب وست هام
ق28: جوووووول أول لتشيلسي بضربة رأس لتياجو سيلفا إثر ركلة ركنية
ق6: زياش يتابع كرة ممررة عرضية لكن تسديدته لم تكن قوية لتذهب الكرة سهلة لحارس وست هام
المباراة تنطلق بعد قليل