انتهت في إنجلترا - وست هام (3) (2) تشيلسي

تابع مباشرة مباراة وست هام يونايتد وتشيلسي اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق87: جووووووووول ثالث لوست هام سجله ماسواكو بتسديدة ارتطمت بقدم لاعب تشيلسي ثم داخل الشباك وحاول ميندي إبعادها

ق56: جووووووول بوين يتعادل لوست هام بتسديدة يسارية رائعة

ق46: مشاركة لوكاكو في فريق تشيلسي بدلا من هافيرتز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: جوووووووول ماونت لتشيلسي. تسديدة رائعة على الطائر لماونت بعد تمريرة عرضية متقنة من زياش

ق40: لانزيني جووول التعادل لوست هام

ق38: ركلة جزاء بعد عرقلة ميندي للاعب وست هام

ق28: جوووووول أول لتشيلسي بضربة رأس لتياجو سيلفا إثر ركلة ركنية

ق6: زياش يتابع كرة ممررة عرضية لكن تسديدته لم تكن قوية لتذهب الكرة سهلة لحارس وست هام

المباراة تنطلق بعد قليل