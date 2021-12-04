الكرة الذهبية - 7 دول اختارت صلاح كأول.. و126 لم يضعوا اسمه.. ومفاجأة في أصوات البرتغال

صحفيو 7 دول فقط اختاروا محمد صلاح في المركز الأول، فيما غاب عن اختيارات 126 دولة.

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7 دول اختاروا صلاح في المركز الأول، منهم دولتين غير عربيتين.

فلسطين، والعراق، والأردن، ومصر، واليمن، ومملكة بوتان، وجنوب السودان اختاروا صلاح في المركز الأول.

في المقابل غاب اسم صلاح عن قائمة 126 صحفي من دول مختلفة.

مصر اختارت صلاح في المركز الأول، ثم كريم بنزيمة ثانيا، وتلاه ليوينيل ميسي، ثم روبرت ليفاندوفسكي، ونجولو كانتي.

وكانت المفاجأة في اختيارات البرتغال التي لم تتضمن اسم كريستيانو رونالدو.

صحفي البرتغال اختار نجولو كانتي، ثم روبرت ليفاندوفسكي، ثم كيليان مبابي، ثم جورجينو، ومحمد صلاح خامسا.

أما صحفي إنجلترا، فوضع صلاح خامسا، ومنح المركز الأول لـ جورجينو، ثم ليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي ثالثا، ثم جيانلويجي دوناروما بالمركز الرابع، وأخيرا صلاح خامسا.

الدول التي منحت المركز الأول لـ محمد صلاح

فلسطين

العراق

الأردن

مصر

مملكة بوتان

جنوب السودان

اليمن

دول لم تضع صلاح في قائمة الخمسة الأفضل

الهند

كينيا

مدغشقر

إندونيسيا

إيطاليا

قرجستان

ليشتنشتاين

ماليزيا

موريشيوس

جامايكا

ليسوتو

ليتوانيا

مالاوي

موريتانيا

إيران

اليابان

لاتفيا

لوكسمبورج

جزر المالديف

المكسيك

آيرلندا الشمالية

لبنان

دولة ماكاو

مالي

مولدوفا

أيسلندا

كازاخستان

مقدونيا الشمالية

مالطا

نيكاراجوا

نيوزلاندا

بنما

بورتو ريكو

الدومينيكان

مونتنيجرو

النيجر

باراجواي

التشيك

موزمبيق

أوغندا

هولندا

رومانيا

ناميبيا

النرويج

أوزباكستان

بيرو

إفريقيا الوسطى

روسيا

نيبال

كاليدونيا الجديدة

الفلبين

الكونغو الديموقراطية

بولندا

كولومبيا

كوبا

أيرلندا

إثيوبيا

غينيا

الدنمارك

جورجيا

غينيا بيساو

جمهورية الكونغو

إريتريا

فنلندا

هاييتي

كوستاريكا

إسبانيا

فرنسا

اليونان

الهندوراس

كوت ديفوار

إستونيا

الجابون

المجر

كرواتيا

الولايات المتحدة الأمريكية

جواتيمالا

جنوب إفريقيا

أنجولا

بلجيكا

البرازيل

ألبانيا

النمسا

بلغاريا

الجزائر

الأرجنتين

أذربيجان

بنين

بوركينا فاسو

كاب فيردي

ألمانيا

أرمينيا

بوروندي

تشيلي

أندورا

جزيرة أروبا

بنجلادش

بيلاروسيا

كامبوديا

الصين

جزيرو باربادوس

بوليفيا

قبرص

سانت كيتس ونيفيس

طاجكستان

تونس

فنزويلا

سان مارينو

سيراليون

تاهيتي

تركمنستان

فيتنام

السلفادور

تشاد

جزر توركس وكايكوس

ساو تومي وبرينسبي

سلوفاكيا

سويسرا

تايلاند

سلوفينيا

سورينام

أوكرانيا

زيمبابوي

الصومال

سوريا

أوروجواي