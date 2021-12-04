أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان

اختار خمسة صحفيين عرب محمد صلاح بالمركز الأول، فيما خرج من قائمة 6 صحفيين آخرين.

محمد صلاح النادي : ليفربول

FilGoal.com يقدم لكم اختيارات الدول العربية لجائزة أفضل لاعب في العالم.

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مصر، وفلسطين، والعراق، والأردن، واليمن اختاروا محمد صلاح بالمركز الأول، فيما غاب صلاح عن اختيارات موريتانيا، ولبنان، والجزائر، وتونس، وسوريا، والصومال.

محمد صلاح حل سابعا في ترتيب جائزة أفضل لاعب في العالم، فيما حصل ليونيل ميسي على الكرة الذهبية السابعة في تاريخه، وجاء من خلفه روبرت ليفاندوفسكي، وجورجينو ثالثا.

وجاءت اختيارات العرب كالتالي:

ليبيا: ليونيل ميسي – محمد صلاح – روبرت ليفاندوفسكي – كيفين دي بروين – كيليان مبابي.

فلسطين: محمد صلاح – ليونيل ميسي – كريستيانو رونالدو – كيليان مبابي – جورجينو.

المغرب: جورجينو – كريم بنزيمة – كريستيانو رونالدو – ليونيل ميسي – محمد صلاح.

العراق: محمد صلاح – روبرت ليفاندوفسكي – كريم بنزيمة – جورجينو – ليونيل ميسي.

موريتانيا: روبرت ليفاندوفسكي – جورجينو – ليونيل ميسي – نجولو كانتي – كريستيانو رونالدو.

الأردن: محمد صلاح – كريم بنزيمة – كيليان مبابي – كريستيانو رونالدو – ليونيل ميسي.

لبنان: ليونيل ميسي – روبرت ليفاندوفسكي – جورجينو – كيليان مبابي – كريستيانو رونالدو.

عمان: كريم بنزيمة – محمد صلاح – جورجينو – كيليان مبابي – ليونيل ميسي.

قطر: جورجينو – ليونيل ميسي – كريم بنزيمة – روبرت ليفاندوفسكي – محمد صلاح.

جزٌر القُمر: كريم بنزيمة – جورجينو – محمد صلاح – روبرت ليفاندوفسكي – نجولو كانتي.

الإمارات: ليونيل ميسي – روبرت ليفاندوفسكي – جورجينو – محمد صلاح – كريم بنزيمة.

جيبوتي: ليونيل ميسي – روبرت ليفاندوفسكي – نجولو كانتي – جورجينو – محمد صلاح.

مصر: محمد صلاح – كريم بنزيمة – ليوينيل ميسي – روبرت ليفاندوفسكي – نجولو كانتي.

السعودية: جورجينو – ليونيل ميسي – نجولو كانتي – برونو فيرنانديش – محمد صلاح.

الجزائر: جورجينو – كيفين دي بروين – رياض محرز – روبرت ليفاندوفسكي – ليونيل ميسي.

البحرين: جورجينو – كريم بنزيمة – محمد صلاح – ليونيل ميسي – كريستيانو رونالدو.

السودان: ليونيل ميسي – محمد صلاح – نجولو كانتي – إيرلينج هالاند – كريم بنزيمة.

تونس: كريم بنزيمة – روبرت ليفاندوفسكي – ليونيل ميسي – جورجينو – نجولو كانتي.

اليمن: محمد صلاح – كريم بنزيمة – رياض محرز – كريستيانو رونالدو – كيليان مبابي.

سوريا: كريم بنزيمة – كريستيانو رونالدو – ليونيل ميسي – إيرلينج هالاند – روبرت ليفاندوفسكي.

الصومال: ليونيل ميسي – جورجينو – روبرت ليفاندوفسكي – نجولو كانتي – كريم بنزيمة.