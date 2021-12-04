قبل شهر من البطولة.. ملعب افتتاح كأس إفريقيا غير جاهز بعد

أعلنت وزارة الرياضة الكاميرونية تأجيل تسليم ملعب أوليمبي في العاصمة ياوندي إلى اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا 2021.

وهو الاستاد الذي سيحتضن افتتاح البطولة القارية يوم 9 يناير المقبل.

ولم تعلن الوزارة موعد تسليم الملعب الذي سيستضيف 9 مباريات في كأس إفريقيا منها النهائي يوم 6 فبراير 2022.

وكان من المفترض الانتهاء من تجهيز الملعب بحد أقصى يوم 3 ديسمبر الجاري.

وتستضيف 6 ملاعب بطولة إفريقيا التي تأجلت عاما بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتشارك مصر في البطولة ضمن 24 فريقا يتنافسون على اللقب القاري الذي تحمله الجزائر بعد تتويجها بالكأس في القاهرة قبل عامين.

وثارت شكوك حول جاهزية الكاميرون لاستضافة الحدث القاري الذي يجري للمرة الثانية فقط بمشاركة 24 فريقا.