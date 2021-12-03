سيسيه يفتح النار على كلوب: من يظن نفسه؟ لولا صلاح وماني لما فاز بشيء

شن أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال هجوما حادا على يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد حديث الأخير عن بطولة الأمم الإفريقية التي وصفها ببطولة صغيرة.

وقال سيسيه: "أدرب السنغال ولدي لاعب يلعب مع كلوب في ليفربول (ساديو ماني)، أحترم ليفربول ولا أحترم كلوب الذي يقوض الأحداث الكروية الإفريقية".

وأضاف "إنه في مكانه الحالي اليوم بسبب لاعبي كرة القدم الأفارقة".

وأوضح "بدونهم كان يخسر كل نهائي يلعبه حتى أتى (محمد) صلاح وماني و(جويل) ماتيب لإنقاذه وفاز بأول نهائي أوروبي رئيسي في حياته".

وتابع "اليوم يملك الجرأة ليقول إن كأس أمم إفريقيا بطولة صغيرة. كأس الأمم يملك نفس عدد المشاركين في بطولة يويفا "يورو"، من يظن نفسه"؟

وواصل سيسيه "كأس أمم إفريقيا ستضم نفس النجوم الذين يساعدونه على التألق في ليفربول. كأس أمم إفريقيا بنفس جودة اليورو".

واختتم "أنا سعيد أن ماني لا يزال متواضعا رغم عمله تحت قيادة شخص متعجرف".

وفاز ليفربول على توتنام بهدفين دون رد سجلهما محمد صلاح وديفوك أوريجي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.