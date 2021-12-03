قائمة بيراميدز - 20 لاعبا لمواجهة مانياما في الكونفدرالية

ضم إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة لاعبي الفريق لمواجهة مانياما بطل الكونغو الديموقراطية في الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل مانياما ضيفا على نادي بيراميدز في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي ملحق دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة

الوسط: إسلام عيسى - إريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق – نبيل عماد "دونجا" - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - عماد ميهوب

الهجوم: دودو الجباس - محمود وادي

وكان بيراميدز قد فاز ذهابا في كينشاسا بهدف دون مقابل سجله محمود وادي.

ويؤدي الفريق تدريبه الأخير مساء السبت بملعب الدفاع الجوي والدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة.