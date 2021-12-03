أمير مرتضى يكشف عن خطوة جديدة مع سبورتنج لشبونة وماريتيمو.. وموقف معسكر الفريق

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 20:15

كتب : إبراهيم رمضان

محمد أوناجم - عمرو الحلواني - الزمالك - حرس الحدود

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن خطوة جديدة اتخذها النادي في قضيتي محمد إبراهيم، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" مع ماريتيمو وسبورتنج لشبونة على الترتيب.

محمد أوناجم

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال أمير مرتضى في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "سأعقد جلسة مع باتريس كارتيرون، وسنناقشه في كافة الملفات الهامة، ومنها ملف المعسكر المغلق خلال فترة التوقف الحالية للدوري الممتاز من عدمه، بجانب مناقشة المباريات الودية التي يحتاجها الفريق خلال التوقف".

وأضاف "نتواصل مع محمد أوناجم لتسهيل وصوله إلى القاهرة في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد تعذر حضوره إلى مصر بسبب ظروف الطيران".

أخبار متعلقة
مرتضى: سأخوض انتخابات الزمالك.. وفي تلك الحالة سنجدد عقد بنشرقي مرتضى يوضح ما سيفعله مع كارتيرون.. وكيف سيستعيد معارين الزمالك مران الزمالك – مسحة طبية وجلسة سريعة مع اللاعبين.. وتدريبات تأهيلية مرتضى: سأترشح في انتخابات الزمالك.. كارتيرون سيعود إلى مصر يجد راتبه ودور فاروق جعفر انتهى

أمير أتم "بدأنا التواصل مع ناديي سبورتنج لشبونة وماريتيمو البرتغاليين من أجل التفاوض على القضايا الموجودة في فيفا، حيث نسعى إلى تحديد موعد للسفر بالتنسيق معهم من أجل إنهاء الملف بالكامل".

وعاد فريق الزمالك للتدريبات اليوم الجمعة استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري.

واستأنف الفريق تدريباته الجماعية اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أسبوع بسبب توقف الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب بعد استئناف الدوري يوم 21 ديسمبر الجاري

مران الزمالك محمد أوناجم أمير مرتضى منصور
نرشح لكم
مرتضى: سأخوض انتخابات الزمالك.. وفي تلك الحالة سنجدد عقد بنشرقي مرتضى يوضح ما سيفعله مع كارتيرون.. وكيف سيستعيد معارين الزمالك مرتضى يوضح موقفه من قضايا بوطيب وأشيمبونج ومعروف ومحمد إبراهيم وحسام أشرف حمص: براون يرصد الإيجابيات والسلبيات.. وسنخوض وديتين في المعسكر القادم
أخر الأخبار
أمير مرتضى يكشف عن خطوة جديدة مع سبورتنج لشبونة وماريتيمو.. وموقف معسكر الفريق 15 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - الحمادي ينهي صمود المرابطين في +93 ويُقرب الإمارات من التأهل 17 دقيقة | كأس العرب 2021
مرتضى: سأخوض انتخابات الزمالك.. وفي تلك الحالة سنجدد عقد بنشرقي 27 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - تشكيل تونس: الجزيري وبن يوسف أساسيان.. معلول على مقاعد البدلاء 28 دقيقة | كأس العرب 2021
مرتضى يوضح ما سيفعله مع كارتيرون.. وكيف سيستعيد معارين الزمالك 41 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - لاعب السودان: ما حدث أمام الجزائر لن يتكرر أمام مرة أخرى 43 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - مدرب السودان: سنصحح أخطائنا أمام الجزائر في لقاء مصر 46 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - مدرب عمان: سيناريو العراق تكرر ومن الصعب السيطرة عليه.. والتحكيم خيب أملنا 50 دقيقة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي 4 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري