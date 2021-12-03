أمير مرتضى يكشف عن خطوة جديدة مع سبورتنج لشبونة وماريتيمو.. وموقف معسكر الفريق

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن خطوة جديدة اتخذها النادي في قضيتي محمد إبراهيم، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" مع ماريتيمو وسبورتنج لشبونة على الترتيب.

محمد أوناجم النادي : الزمالك الزمالك

وقال أمير مرتضى في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "سأعقد جلسة مع باتريس كارتيرون، وسنناقشه في كافة الملفات الهامة، ومنها ملف المعسكر المغلق خلال فترة التوقف الحالية للدوري الممتاز من عدمه، بجانب مناقشة المباريات الودية التي يحتاجها الفريق خلال التوقف".

وأضاف "نتواصل مع محمد أوناجم لتسهيل وصوله إلى القاهرة في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد تعذر حضوره إلى مصر بسبب ظروف الطيران".

أمير أتم "بدأنا التواصل مع ناديي سبورتنج لشبونة وماريتيمو البرتغاليين من أجل التفاوض على القضايا الموجودة في فيفا، حيث نسعى إلى تحديد موعد للسفر بالتنسيق معهم من أجل إنهاء الملف بالكامل".

وعاد فريق الزمالك للتدريبات اليوم الجمعة استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري.

واستأنف الفريق تدريباته الجماعية اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أسبوع بسبب توقف الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب بعد استئناف الدوري يوم 21 ديسمبر الجاري