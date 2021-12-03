مصدر من كاف لـ في الجول: فيفا أخطرنا برفض شكوى جنوب إفريقيا وبنين ضد غانا والكونغو الديمقراطية

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 16:13

كتب : محمد عبد العظيم

فيفا

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظيره الإفريقي "كاف" برفض شكوى منتخبي جنوب إفريقيا وبنين ضد غانا والكونغو الديمقراطية على التوالي.

وقال مصدر من كاف تحفظ على ذكر اسمه لـFilGoal.com اليوم الجمعة: "فيفا اخطرنا برفض شكوى جنوب إفريقيا ضد غانا وبنين ضد الكونغو الديمقراطية".

وواصل "وبالتالي تأهل غانا والكونغو الديمقراطية للدور الحاسم في تصفيات كأس العالم 2022 أصبح رسميا".

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وأتم المصدر حديثه "سيكون أمام كلا من جنوب إفريقيا وبنين تقديم استئنافا لفيفا على القرار إذا كانت هناك رغبة في ذلك".

ماذا حدث؟

خسر منتخب جنوب إفريقيا أمام غانا بهدف دون رد في الجولة السادسة والأخيرة من المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم جاء من ركلة جزاء.

وأكد مسؤولو جنوب إفريقيا أن الحكم تحيز ضدهم وأن قراراته كانت موجهة من أجل فوز غانا وإقصاء بلادهم.

أما منتخب بنين فزعم أن الكونغو الديمقراطية أجرى تبديلاته على أربع فترات في مباراتهما وهو ما يخالف القواعد بإجرائها على ثلاث فترات فقط.

بنين جنوب إفريقيا غانا الكونغو الديمقراطية طريق المونديال
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