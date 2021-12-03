جيرارد ينافس كلوب وجوارديولا على مدرب الشهر.. والإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل هدف

بعد شهر واحد فقط على توليه المسؤولية ينافس ستيفن جيرارد المدير الفني لأستون فيلا على جائزة مدرب شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي.

وينافس جيراد كل من بيب جوارديولا ويورجن كلوب من مانشستر سيتي وليفربول على التوالي.

وخاض جيرارد مباراتين مع أستون فيلا فاز في كليهما على حساب برايتون وكريستال بالاس.

فيما خاض جوارديولا ثلاث مباريات فاز فيهم جميعا.

بينما فاز كلوب في مباراتين من أصل ثلاثة.

أما المرشحون على جائزة هدف الشهر فهم كالتالي:

هارفي بارنز مع ليستر سيتي ضد ليدز يونايتد

ترينت ألكسندر أرنولد مع ليفربول ضد وست هام

ماكسويل كورنيت مع بيرنلي ضد كريستال بالاس

راؤول خيمينيز مع ولفرهامبتون ضد وست هام

رحيم سترلينج مع مانشستر سيتي ضد إيفرتون

رودري مع مانشستر سيتي ضد إيفرتون

جوم مكجين مع أستون فيلا ضد كريستال بالاس