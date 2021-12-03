مؤتمر كلوب: صلاح ليس أنانيا.. لم يفقد نهمه ولكن

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 15:11

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

دافع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن نجم فريقه محمد صلاح مؤكدا أنه ليس لاعبا أنانيا.

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "صلاح لم ينتقد أبدا لكونه أنانيا من جانبنا، ما يساعدنا كثيرا هو الخبرة التي يمتلكها ليعرف ما يجب القيام به في المواقف وفي مختلف مناطق الملعب".

وواصل كلوب "ما يساعد أن صلاح يمتلك الخبرة ولم يفقد النهم للتسجيل ولكنه تطور على المستوى التقني ويرى الآخرين في مناطق أفضل".

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وعن الفوز على إيفرتون بأربعة أهداف لهدف يوم الأربعاء "لا أعتقد أنه كان أداء يتم تقييمه 8 من 10 لأنه خلال بعض الفترات سمحنا لإيفرتون بالعودة في المباراة".

وواصل "استقبلنا هدفا عندما كانت النتيجة تشير لتقدمنا بهدفين وتغيرت الأمور بعد ذلك بعد تحكمنا فيها، بالطبع ليس ممكنا اللعب 95 دقيقة مثل أول 20 دقيقة في المباراة لكن نريد الاقتراب من الأمر، وبالطبع حظينا بلحظات رائعة كذلك".

وعن فترة أعياد الميلاد وخوض مباريات كثيرة قال: "شهر ديسمبر دائما سيكون مجنونا كل شيء يكون جيدا حتى الكريسماس، اللعب مرتين في 26 و28 ديسمبر ليس شيئا صحيحا لكننا نتقبل الأمر".

وتابع "الأمر بمثابة تقليد لكنه يظل صعبا، وشهر يناير ليس في حال أفضل وكلما كنا أنجح في بطولات الكأس فالأمر يصبح صعبا، لذا أمامنا شهرين في غاية الصعوبة".

وعن المنافسة على الدوري قال: "هل هذا سباق على اللقب؟ لا أعرف، بالطبع هو هدفنا لكننا لا نفوز بالبطولات في ديسمبر أو يناير، ربما نخسر، يجب أن نكون في القمة بنهاية الموسم وأن نكون الأفضل خلال مبارياتنا".

وعن الانتباه لمباريات المنافسين قال: "أعتقد أن الكل شاهد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في عام 2019 عندما سجل فينسنت كومباني هدف الفوز ولكن الآن أغلب الوقت لا أعرف من يواجه من، ربما في شهر مارس أو أبريل أتابع ولكن هناك الكثيرمن المباريات أمامنا لخوضها لذا نركز على المباراة المقبلة فقط".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب بـ31 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي ثاني ونقطتين عن تشيلسي المتصدر.

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