صاحب هدف فوز المجد بعد وفاة السلحدار: مصدوم.. ولا أعرف سبب الإساءة

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 13:39

كتب : رضا السنباطي

أدهم السلحدار - الإسماعيلي

أعرب محمد عصام لاعب المجد السكندري وصاحب هدف الفوز على الزرقا أمس الخميس عن صدمته الكاملة بعد وفاة مدربه أدهم السلحدار.

وتوفي السلحدار إثر أزمة قلبية تعرض لها عقب تسجيل فريقه لهدف الفوز ضد الزرقا في الثواني الأخيرة من المباراة.

وقال محمد عصام لـFilGoal.com: "عندما سجلت الهدف وجدت الجميع يلتف حول المدرب وخلال دقيقة انتهت المباراة وقيل إن المدرب تعرض للإغماء".

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وواصل "ذهبنا خلف سيارة الإسعاف ولكن علمنا بوفاته".

وأضاف "حالتي النفسية سيئة جدا بعد القول بإن هدفي كان قاتلا وتسبب في وفاة مدربي، لو كنت أعلم هذا لما سجلته ولكنه قدر الله".

وأكمل "تعلمت من السلحدار التفاني في العمل ورغبتي في تسجيل الهدف كانت لإسعاده لأنه بذل مجهودا كبيرا معنا وربما شعر بالتوتر لأن الزرقا كاد يسجل في مرمانا".

وكشف محمد عصام "لم أستطيع حضور الجنازة لحالتي النفسية السيئة وغاضب من الإساءة التي أتعرض لها وهل لو كان فاز الزرقا كان سيتغير القدر؟".

وأتم "لا بد أن نتحدث عن سيارة الإسعاف هل كانت مجهزة أم لا رغم تواجدها في الملعب؟ ولا بد أن نتعلم لقد فقدنا مدربا في الدرجة الرابعة في دمياط في وقت سابق لعدم وجود سيارة إسعاف من الأساس".

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