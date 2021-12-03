جوتا وبرناردو ينافسان رباعيا على جائزة لاعب نوفمبر في الدوري الإنجليزي

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر المنصرم.

وترشح كل من:

ترينت أليكساندر أرنولد (ليفربول)

ديوجو جوتا (ليفربول)

جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

إيمانويل دينيس (واتفورد)

جون ماكجين (أستون فيلا)

وبإمكان الجمهور التصويت من هنــــــــــــــا لاختيار أفضل لاعب قبل الساعة الثانية مساء يوم الإثنين.

وسيتحدد الفائز بناء على تصويت الجمهور ورأي لجنة خبراء.

وحصل محمد صلاح أيقونة مصر وليفربول على الجائزة عن شهر أكتوبر ونالها كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد في شهر سبتمبر.

وفي أغسطس الماضي حصل عليها مايكل أنتونيو لاعب وست هام يونايتد.